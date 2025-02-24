【ＦＯＣＵＳ】股神靜候「機會漫膝」，「十大勁旅」不乏灰姑娘？

【ＦＯＣＵＳ】年屆９５歲高齡的巴菲特，周末發表一年一度的致股東公開信，重申「將永

遠將大部分資金投資於股票」。但巴郡現金儲備按季再增３％至３３４２億美元新高，似乎暗示

「股神」篤信市場仍處於「無甚吸引（ｎｏｔｈｉｎｇ ｌｏｏｋｓ ｃｏｍｐｅｌｌｉｎｇ）

」尋常狀態，靜候難得一見的「機會漫膝（ｋｎｅｅ－ｄｅｅｐ ｉｎ

ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）」時刻。



＊去年現金儲備翻倍創新高＊



美股如日中天之際，何解巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）連續９個季度淨

拋售股票，去年累計減倉１４３０億美元？又何解去年現金儲備勁增１６６６億美元近翻倍？此

價值百萬的問題，若從最新信件中找尋答案，或許是這句－－「真正優秀企業（寶石）的零光片

羽，周一至五都可買到，惟平價只是偶爾出現。」換言之，在「股神」看來，現時並非便宜買好

貨的時機。



鑒於此，巴郡過去一年持有的美國短期國債飆升１２０％至２８６４﹒７億美元，倉位甚至

大於美聯儲；另在保險業務、鐵路公用能源業務下，分別持有４４３億、３４億美元現金。



巴菲特在估值「不便宜」時對投資好公司保持克制，又直認當年以「看起來便宜」的價格買

下正走向衰亡的紡織企業Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ是個錯誤，但就未有如過往般直白警告市場過熱。



＊警惕不費吹灰之力賺大錢＊



２００１年，他在致股東信中，形象地將在股市上不費吹灰之力賺大錢的人，比喻為「舞會

上的灰姑娘」，直指對估值相對於未來所能產生現金流的公司而言，派對時間愈久，最終會帶來

「南瓜和老鼠」。２０１９年，他同樣在致股東信中，直指一些股票價格過高，有時將導致優秀

的企業淪為糟糕的投資。



此對新近大熱的「十大勁旅（Ｔｅｒｒｉｆｉｃ １０）」又有何啟示？回看過去６個月，

中芯（００９８１）、小米（０１８１０）漲幅分別高達２３２％、１７７％，比亞迪

（０１２１１）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、騰訊（００７００）則分別升

７６％、６３％、５５％、。



若按「股神」青睞的「運營利潤（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｅａｒｎｉｎｇｓ）」指標，以及

「內在價值（Ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ ｖａｌｕｅ），相當於未來能產生的現金流」估值標準，

Ｔｅｒｒｉｆｉｃ １０中哪些是實至名歸，哪些是徒有虛名？答案呼之欲出。

