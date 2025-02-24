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AH股新聞

24/02/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２１日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海光信息　（６８８０４１）　　１９０９﹒９２
貴州茅台　（６００５１９）　　１８７３﹒４８
寒武紀　　（６８８２５６）　　１７３３﹒０４
工業富聯　（６０１１３８）　　１１９８﹒３４
韋爾股份　（６０３５０１）　　１１６３﹒１１
兆易創新　（６０３９８６）　　１１３４﹒９４
瀾起科技　（６８８００８）　　１１２１﹒５９
藥明康德　（６０３２５９）　　　９７６﹒２９
中國平安　（６０１３１８）　　　９５４﹒６５
中信證券　（６０００３０）　　　９４６﹒５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）３３６１﹒２５
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２３９７﹒６０
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１８９５﹒２９
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１８４３﹒７０
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１７１２﹒０９
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１５６３﹒２７
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１４６７﹒８９
濰柴動力　　　　　　　（０００３３８）１２７１﹒６４
浪潮信息　　　　　　　（０００９７７）１２５３﹒８４
網宿科技　　　　　　　（３０００１７）１１２４﹒９４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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