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AH股新聞

25/02/2025 08:58

【ＡＩ】搶注ＤＥＥＰＳＥＥＫ商標，國家產權局駁回６３件申請

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家知識產權局表示，近期內地人工智能
（ＡＩ）初創ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型在全球範圍內引發了廣泛關注。有企業和自然人以社會公
眾普遍知悉的人工智能大模型名稱「ＤＥＥＰＳＥＥＫ」或其商標圖像，向商標局提交了商標註
冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具有明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。
　
　　該局堅決打擊此類惡意申請行為，依法對第８２８４８４４９號「ＤＥＥＰＳＥＥＫ」等
６３件商標註冊申請予以駁回，並將一如既往地保持打擊商標惡意註冊行為的高壓態勢，對違反
誠實信用原則、惡意申請商標註冊、意圖牟取不當利益的行為依法依規嚴肅處理，堅決維護商標
註冊秩序，持續營造良好營商環境，為實現科技自立自強、推動高質量發展提供有力支撐。
　
　　值得注意的是，在這批駁回的名單中，僅深圳市復倍健合成生物科技有限公司一家公司便提
交了５４個相關商標申請，其中申請「ＤＥＥＰＳＥＥＫ」商標名稱２７個，相關圖形商標申請
２７個。天眼查Ａｐｐ顯示，深圳市復倍健合成生物科技有限公司成立於２０２４年４月，經營
範圍包括工程和技術研究和試驗發展。

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