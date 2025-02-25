  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2025 09:13

《駐京專電》四部委：加力推老舊農機報廢更新，擴大範圍提高標準

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》農業農村部、國家發改委、財政部、國家
糧食和物資儲備局聯合印發《關於實施好２０２５年農業機械報廢更新補貼政策的通知》，要求
繼續實施好農機報廢更新補貼政策，加力推進老舊農機報廢更新，加快農機結構調整。
　
　　《通知》明確，進一步擴大報廢補貼範圍，在原有９個農機種類基礎上將水稻拋秧機、田間
作業監測終端、植保無人機、糧食干燥機（烘干機）、色選機、磨粉機新增納入報廢更新補貼範
圍；同時各省可聚焦糧食和重要農產品穩產保供，推進「優機優補」「有進有出」，結合實際將
自行確定的報廢更新補貼農機種類範圍上限由６個提高至１２個。繼續實施２０２４年提標準相
關政策，再次提高部分重點機具補貼標準，報廢水稻拋秧機並新購置同種類機具，按不超過
５０％提高補貼標準；報廢並更新購置採棉機，單台最高報廢補貼額由６萬元提至８萬元；報廢
並更新農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端、植保無人機，按５０％提高報廢補貼標準。
　
　　《通知》強調，各省要加強資金使用監管，管好用好支持農機報廢更新的超長期特別國債資
金，開展好相關機具的報廢更新補貼工作；要立足便民利民和提高效率，強化政策實施保障，進
一步加強農機報廢回收拆解體系建設，加快農機回收拆解企業培育和網點布局，鼓勵根據實際將
回收環節和拆解環節分開，探索提升補貼資金兌付效率新路徑；要強化監管和風險防范，緊盯機
具回收、機具核驗、報廢拆解、資金兌付等關鍵環節，嚴厲打擊信息造假、以小充大報廢、一機
多地報廢、單機多次報廢、廢件拼機報廢等騙補套補行為，確保政策高效規範實施。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處