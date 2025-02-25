《駐京專電》四部委：加力推老舊農機報廢更新，擴大範圍提高標準

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》農業農村部、國家發改委、財政部、國家

糧食和物資儲備局聯合印發《關於實施好２０２５年農業機械報廢更新補貼政策的通知》，要求

繼續實施好農機報廢更新補貼政策，加力推進老舊農機報廢更新，加快農機結構調整。



《通知》明確，進一步擴大報廢補貼範圍，在原有９個農機種類基礎上將水稻拋秧機、田間

作業監測終端、植保無人機、糧食干燥機（烘干機）、色選機、磨粉機新增納入報廢更新補貼範

圍；同時各省可聚焦糧食和重要農產品穩產保供，推進「優機優補」「有進有出」，結合實際將

自行確定的報廢更新補貼農機種類範圍上限由６個提高至１２個。繼續實施２０２４年提標準相

關政策，再次提高部分重點機具補貼標準，報廢水稻拋秧機並新購置同種類機具，按不超過

５０％提高補貼標準；報廢並更新購置採棉機，單台最高報廢補貼額由６萬元提至８萬元；報廢

並更新農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端、植保無人機，按５０％提高報廢補貼標準。



《通知》強調，各省要加強資金使用監管，管好用好支持農機報廢更新的超長期特別國債資

金，開展好相關機具的報廢更新補貼工作；要立足便民利民和提高效率，強化政策實施保障，進

一步加強農機報廢回收拆解體系建設，加快農機回收拆解企業培育和網點布局，鼓勵根據實際將

回收環節和拆解環節分開，探索提升補貼資金兌付效率新路徑；要強化監管和風險防范，緊盯機

具回收、機具核驗、報廢拆解、資金兌付等關鍵環節，嚴厲打擊信息造假、以小充大報廢、一機

多地報廢、單機多次報廢、廢件拼機報廢等騙補套補行為，確保政策高效規範實施。

