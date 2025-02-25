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AH股新聞

25/02/2025 11:46

【ＡＩ】內地股市「黑嘴」用虛假信息誤導ＡＩ大模型操縱市場

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＡＩ大模型正賦能千行百業，也為股民獲取上市公司信息提供
了一條快捷、方便的路徑。但是近期，內地出現一批股市「黑嘴」利用ＡＩ作惡，用虛假語料誤
導大模型作出錯誤回答，再將這些「ＡＩ答案」傳播擴散坑騙散戶，以干擾甚至操縱個股的市場
交易。
　
　　據內媒報道，本月以來，有大量虛假的「利好信息」以ＡＩ問答截圖形式在各主要股民交流
平台大肆傳播。一批網絡帳號通過瘋狂散布諸如「某公司入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ」、「某公司為
ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供技術服務」等謠言，「調教」誤導ＡＩ大模型給出錯誤答案。
　
　　更令人憂慮的是，這類虛假內容已逐步變得真假難辨，特別是當謠言所涉及上市公司未主動
澄清時，普通投資者幾乎難以甄別信息的真偽。而ＡＩ大模型被黑嘴「帶壞」後，如無新的真實
語料覆蓋虛假語料，每當投資者提出相同問題時，所得到的ＡＩ答案都是錯誤內容。
　
　　具體案例方面，近期已有慈星股份（深：３００３０７）、華勝天成（滬：６００４１０）
、並行科技、誠邁科技（深：３００５９８）以及三六零（滬：６０１３６０）在內的５家上市
公司被「黑嘴」盯上，成為ＡＩ問答截圖中的主角。
　
　　其中，慈星股份、華勝天成和三六零均被造謠「投資了ＤｅｅｐＳｅｅｋ」。在相關的ＡＩ
問答截圖中，這三家公司被描述為「早在２０２３年就投資了ＤｅｅｐＳｅｅｋ」，參與了後者
的早期融資。而通過天眼查比對工商信息，就可以發現這些所謂的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ股東」純
屬子虛烏有。
　
　　ＡＩ大模型一旦被錯誤語料誤導，其後續面對同樣問題時，所給出的回答往往會沿用錯誤答
案。如果相關公司不及時澄清，ＡＩ大模型對相關問題仍然給出了錯誤的回復。（ｌｃ）

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