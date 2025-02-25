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AH股新聞

25/02/2025 14:34

《神州金融》內地銀行「缺存款」持續，同業拆息、回購利率見高位

　　《經濟通通訊社２５日專訊》２０２５年年初至今國內銀行資金面緊張情況仍在持續。中國
貨幣網數據顯示，昨日上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）各期限的利率仍維持高位，隔
夜Ｓｈｉｂｏｒ利率為１﹒８６６０％，雖較上一交易日的１﹒９３１０％有所下降，但仍在
１﹒９０％左右的高位，較２０２４年１２月初隔夜Ｓｈｉｂｏｒ利率１﹒４％高出不少。
　
　　另外，Ｗｉｎｄ數據顯示，昨日包括非銀機構參與交易的全銀行間質押式回購利率
（Ｒ００１）加權成交均價為２﹒２８４０％，而近２５０日的平均成交均價為１﹒８８４８％
；代表銀行間互相借錢成本的存款類機構質押式回購利率（ＤＲ００１）加權均價為
１﹒８７７４％，而此前２５０日平均價為１﹒６０１７％，資金價格同樣上升不少。
　
　　有市場人士指，之前大家都關注的是銀行的貸款端需求不足，投放不出去，但其實負債端缺
存款的壓力也很大。當前大中型銀行「缺存款」的部分原因源自此前加強的存款自律管理機制。
存款自律機制的本意是希望銀行避免在負債端打價格戰，導致息差越來越薄，影響銀行消化風險
不良的能力，但存款利率降低後的另一個結果是很多資金去了理財。（ｌｃ）

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