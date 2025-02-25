《汽車新勢力》特斯拉ＦＳＤ功能落地中國，非完全自動駕駛

《經濟通通訊社２５日專訊》特斯拉中國今日發布軟件升級說明稱，將分批次推送城市道路

Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ自動輔助駕駛功能。特斯拉中國銷售人員稱，推送範圍是使用最新芯片硬件

和購買了ＦＳＤ的車輛，意味特斯拉ＦＳＤ落地中國。



特斯拉說明指，ＦＳＤ可以在路口識別交通信號燈，按照車主導航目的地路線直行、左轉、

右轉或掉頭，還可以根據速度和路線自動變道。在車主沒有設置導航路線時，系統會根據道路實

際情況選擇最優路線行駛。



對於中國版ＦＳＤ能力是否與北美版相當，內媒《科創板日報》記者諮詢了特斯拉官方客服

，獲告知國內推出的自動輔助駕駛目前僅達Ｌ２級別，尚不能實現美國ＦＳＤ的完全無人駕駛功

能。特斯拉中國官網已把ＦＳＤ訂購頁面的描述，由此前的「完全自動駕駛能力」修改為「

ＦＳＤ智能輔助駕駛功能」。



《貝殼財經》亦引述特斯拉人工客服稱，本次特斯拉軟件更新不同於美國的ＦＳＤ功能，

不能實現完全自動駕駛，特斯拉目前還在進行進一步技術測試和論證，未來將對中國智能輔助駕

駛功能不斷優化升級。



特斯拉ＦＳＤ此前只向北美訂購車主推送，何時入華一直備受關注。轉機出現在２０２４年

４月，當時特斯拉ＣＥＯ馬斯克未經預告突然訪華，並獲國務院總理李強接見。此後接近特斯拉

的多名人士先後向內媒《財新》證實，特斯拉ＦＳＤ已達到落地合規要求，並且獲准在部分區域

進行道路測試。用於算法訓練的相關數據不能出境，是ＦＳＤ在中國落地的主要障礙。特斯拉只

能在中國建立數據中心，並對ＦＳＤ進行本地化訓練。（ｌｃ、ｓｌ）

