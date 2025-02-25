  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同俄羅斯總統普京通電話

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生
動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策
是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注
入穩定性和正能量。
　
支持具有新產業新技術新業態優質企業融資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清近日在《新型工業化》期刊上發表題為《充分發揮資本市場功能　更好服務新型
工業化》的署名文章提出，資本市場將繼續做好「數字金融、綠色金融、科技金融」大文章，支
持具有新產業新技術新業態的優質企業融資，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。
　
引導央企投入海洋能開發利用
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自然資源部、國家發改委、工信部、財政部、中國科學院、國家能源局六部門近日聯合出台的《
關於推動海洋能規模化利用的指導意見》提出，統籌利用好中央財政現有資金渠道，支持開展海
洋能資源調查、公共服務平台建設等有關工作；引導央企投入海洋能開發利用，鼓勵各類金融機
構依法合規加大支持力度；鼓勵民營企業和社會資本投入海洋能開發利用。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生
動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策
是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注
入穩定性和正能量。
　
中證監：充分發揮資本市場功能，更好服務新型工業化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監２４日公布，《新型工業化》期刊刊發了中國證監會主席吳清的署名文章《充分發揮資本
市場功能更好服務新型工業化》。文章指出，資本市場發展與推進新型工業化緊密聯繫、相輔相
成。下一步，中證監將從五方面充分發揮市場功能，激發市場活力，進一步體現資本市場在推進
新型工業化中的擔當作為，助力建設現代化產業體系。
　
上交所全力支持民營經濟高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年，上交所支持百餘家民營企業實現債券和資產支持證券融資超過２２００億元（人民
幣．下同）。三一租賃、特變電工、小米通信、京東集團、聯影集團等各行業龍頭民企在上交所
成功融資，形成了良好示範效應。
　
　
《證券時報》
　
習近平同俄羅斯總統普京通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生
動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策
是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注
入穩定性和正能量。
　
充分發揮資本市場功能，更好服務新型工業化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清近日在《新型工業化》期刊上發表題為《充分發揮資本市場功能　更好服務新型
工業化》的署名文章表示，中證監將充分發揮市場功能，激發市場活力，進一步體現資本市場在
推動新型工業化中的擔當作為，助力建設現代化產業體系，為全面推進強國建設和民族復興、實
現中國式現代化貢獻更大力量。
　
中國海洋經濟總量，首次突破１０萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自然資源部海洋戰略規劃與經濟司２４日發布《２０２４年中國海洋經濟統計公報》顯示，初步
核算，２０２４年全國海洋生產總值達１０５４３８億元，較上年增長５﹒９％，呈現強勁發展
勢頭。（ｌｃ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處