《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同俄羅斯總統普京通電話

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

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國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生

動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策

是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注

入穩定性和正能量。



支持具有新產業新技術新業態優質企業融資

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中證監主席吳清近日在《新型工業化》期刊上發表題為《充分發揮資本市場功能 更好服務新型

工業化》的署名文章提出，資本市場將繼續做好「數字金融、綠色金融、科技金融」大文章，支

持具有新產業新技術新業態的優質企業融資，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。



引導央企投入海洋能開發利用

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自然資源部、國家發改委、工信部、財政部、中國科學院、國家能源局六部門近日聯合出台的《

關於推動海洋能規模化利用的指導意見》提出，統籌利用好中央財政現有資金渠道，支持開展海

洋能資源調查、公共服務平台建設等有關工作；引導央企投入海洋能開發利用，鼓勵各類金融機

構依法合規加大支持力度；鼓勵民營企業和社會資本投入海洋能開發利用。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

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國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生

動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策

是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注

入穩定性和正能量。



中證監：充分發揮資本市場功能，更好服務新型工業化

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中證監２４日公布，《新型工業化》期刊刊發了中國證監會主席吳清的署名文章《充分發揮資本

市場功能更好服務新型工業化》。文章指出，資本市場發展與推進新型工業化緊密聯繫、相輔相

成。下一步，中證監將從五方面充分發揮市場功能，激發市場活力，進一步體現資本市場在推進

新型工業化中的擔當作為，助力建設現代化產業體系。



上交所全力支持民營經濟高質量發展

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２０２４年，上交所支持百餘家民營企業實現債券和資產支持證券融資超過２２００億元（人民

幣．下同）。三一租賃、特變電工、小米通信、京東集團、聯影集團等各行業龍頭民企在上交所

成功融資，形成了良好示範效應。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京通電話

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國家主席習近平２４日下午應約同俄羅斯總統普京通電話。習近平指出，中俄關係具有強大內生

動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策

是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注

入穩定性和正能量。



充分發揮資本市場功能，更好服務新型工業化

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中證監主席吳清近日在《新型工業化》期刊上發表題為《充分發揮資本市場功能 更好服務新型

工業化》的署名文章表示，中證監將充分發揮市場功能，激發市場活力，進一步體現資本市場在

推動新型工業化中的擔當作為，助力建設現代化產業體系，為全面推進強國建設和民族復興、實

現中國式現代化貢獻更大力量。



中國海洋經濟總量，首次突破１０萬億元

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自然資源部海洋戰略規劃與經濟司２４日發布《２０２４年中國海洋經濟統計公報》顯示，初步

核算，２０２４年全國海洋生產總值達１０５４３８億元，較上年增長５﹒９％，呈現強勁發展

勢頭。（ｌｃ）

