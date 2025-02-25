《鍾之日記》美對華圍追堵截，恒指險守兩萬三

《鍾之日記》２月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統特朗普簽署行政命令，重點進一步限制中國對科技、關鍵基礎設施等美國戰略領域

的投資，拖累隔晚中概股指數急跌，港股今早低開６２５點，已是全日低位，其後資金轉炒智駕

，恒生指數跌幅逐漸收窄，最終全日收報２３０３４，險守兩萬三，跌３０７點或１﹒３％，主

板成交近３２９６億元。



＊Ａ股收低０﹒８％，成交跌破２萬億水平＊



美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投

資中國高科技行業，「限投令」引發美股市場恐慌，中概科技股大跌。滬深股市受累開市低開，

盤中再傳消息指特朗普政府正在制定比拜登時期更嚴格的半導體限制措施，並向盟友施壓，要求

他們加強對中國芯片行業的限制。Ａ股市場全日震盪走低，滬綜指收跌０﹒８％，報

３３４６﹒０４點，深成指跌１﹒１７％，創業板指收低１﹒１３％。兩市全天成交額１﹒９萬

億元（人民幣．下同），中斷早前連續兩日成交二萬億，較上個交易日縮量１８３７億元。個股

跌多漲少，滬深超３５００隻個股下調。從板塊來看，農業股跌幅居前，單日挫４﹒８％。影視

股調整，《哪吒２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）大跌９﹒６％。《哪吒２》在香

港上映３天以來，連續霸榜香港單日票房榜首。截至今日下午１時許，《哪吒２》全球票房直逼

１３７億元，不過，各大電影數據平台已下調了對片最終票房的預測，貓眼專業版將其最終預測

總票房調低到了１４６﹒３９億元，燈塔專業版調低至１５０億元。



＊芯片出口限制再升級？中芯跌１﹒５％＊



外電消息指，美國特朗普政府正計劃加強對中國半導體限制，延續並擴大拜登政府限制中國

科技發展的努力。《彭博》報道稱，美國官員最近與日本和荷蘭官員會面，商討限制東京電子和

ＡＳＭＬ的工程師為中國半導體設備提供維護服務。此外，特朗普還在討論對特定中國企業實施

新一輪制裁，包括對中芯國際（００９８１）及長江存儲實施額外限制。部分特朗普政府官員希

望進一步收緊英偉達對華出口的芯片種類和數量，尤其是目前可免申請許可證出口的型號。



對此，中國外交部發言人林劍今日回應指，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國的半導體產

業表明嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片的出口管

制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身

，損人害己。



特朗普企圖讓主要盟友與美國保持一致，對中國半導體行業進一步實施限制。消息影響下，

中芯低開４﹒７％，盤中一度挫６﹒７％，及後資金炒作國產芯片替代概念，中芯股價一度倒升

，惟全日計仍跌１﹒４５％，報５４﹒２元；其他芯片股跟跌，華虹半導體（０１３４７）挫

６﹒５％，晶門半導體（０２８７８）跌３﹒２％，上海復旦（０１３８５）跌２﹒９％，宏光

半導體（０６９０８）也跌近２﹒９％。



＊特斯拉ＦＳＤ落地，中國智駕競爭勢加劇＊



特斯拉中國今日發布軟件升級說明稱，將分批次推送城市道路Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ自動輔助

駕駛功能。推送範圍是使用最新芯片硬件和購買了ＦＳＤ（Ｆｕｌｌ－Ｓｅｌｆ

Ｄｒｉｖｉｎｇ）的車輛。這意味著，特斯拉ＦＳＤ落地中國。特斯拉中國客服回應軟體更新強

調，僅為Ｌ２級智能輔助駕駛，尚無法實現完全自動駕駛。



對中國智能駕駛行業而言，ＦＳＤ落地，勢必引發新一輪比拼。今年２月１０日，比亞迪

（０１２１１）先出手，連發２１款智駕版車型，產品加量不加價。華為、小鵬汽車

（０９８６８）等中國智能駕駛主流企業早前已表態歡迎特斯拉ＦＳＤ入華。



理想汽車（０２０１５）在官方微博發布首款純電動車ｉ８圖片，ＣＥＯ李想並在發布微博

稱，差點和小米（０１８１０）的２７日發布會撞期，經友好溝通，理想ｉ８官宣改在今天，他

又稱感謝雷軍在過往對理想的幫助，同時也避免外界誤會，我們選擇「為發布會讓路」，預祝小

米１５Ｕｌｔｒａ、小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ大賣。雷軍亦轉發理想汽車微博稱：「謝謝李想，祝

理想ｉ８大賣！」



李想與雷軍「惺惺相惜」，小米和理想一起推動純電車在國內的發展。理想今日大升

１２﹒５％，小米亦漲３﹒１％；吉利汽車（００１７５）升３％。另外，特斯拉競爭對手比亞

迪（０１２１１）就收軟０﹒４６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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