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AH股新聞

25/02/2025 09:17

大華銀行中國擬向富邦華一銀行轉讓個人業務

　　《經濟通通訊社２５日專訊》總部設於新加坡的大華銀行中國２４日公告稱，大華銀行中國
已與富邦華一銀行簽署協議，將向其轉讓大華銀行中國的個人業務，範圍涵蓋個人客戶持有的帳
戶、存款、貸款和相關財富管理產品。大華銀行中國預計本次轉讓將於２０２５年第三季度完成

　
　　大華銀行中國表示，在進一步通知前，大華銀行中國對客戶的服務模式保持不變；本次轉讓
不影響大華銀行中國除個人業務以外的其他業務，包括批發銀行業務、環球金融業務等。
　
　　富邦華一銀行是大陸首家全牌照運營的台資銀行。２０２３年，富邦華一銀行實現營業收入
１５﹒８４億元（人民幣．下同），同比下降１２﹒９７％；實現淨利潤１６９８﹒９７萬元，
同比下降９６﹒０７％。截至２０２３年末，富邦華一銀行資產總計１３８６﹒６５億元。
　
　　在此之前，花旗中國也已轉讓在內地的個人業務。２０２３年１０月９日，滙豐中國宣布與
花旗中國達成協議，將收購花旗中國在內地的個人財富管理業務，覆蓋花旗中國在全國１１個主
要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，約為３６億美元；同年１１月７日，花
旗中國宣布，花旗在全球範圍對個人銀行業務進行戰略調整，包括將逐步關閉中國內地的個人銀
行業務。（ｌｃ）

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