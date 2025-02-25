《Ａ股焦點》ＤＳ熱英偉達中國訂單增，美擬加強管控，半導體股弱

《經濟通通訊社２５日專訊》外電消息指，由於對ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型的需求激增，中國
企業正在增加英偉達Ｈ２０芯片的訂單。然而，特朗普政府據報正在制定比拜登時期更嚴格的半
導體限制措施，並向主要盟友施壓，要求他們加強對中國晶片行業的限制。
滬深半導體板塊偏弱，翱捷科技（滬：６８８２２０）挫６﹒８％，兆易創新
（滬：６０３９８６）大跌４﹒５％，華虹公司（滬：６８８３４７）及杰華特
（滬：６８８１４１）跌４％，納芯微（滬：６８８０５２）、南芯科技（滬：６８８４８４）
、芯原股份（滬：６８８５２１）、國科微（深：３００６７２）等跟跌，中芯
（滬：６８８９８１）跌０﹒５％。
外電引述知情人士透露，美方最近會見了日本和荷蘭官員，討論限制Ｔｏｋｙｏ
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ和ＡＳＭＬ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＮＶ工程師，為銷往中國的半導體設備提供維
修服務一事。如果沒有定期維護和保養，晶片製造設備很快就會無法滿足生產半導體的嚴格要求
。
此外，美國亦正考慮對向中國出售Ｈ２０芯片實施限制，可能的管制威脅也成為催谷英偉達
訂單激增的因素之一。（ｒｙ）
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