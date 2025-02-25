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25/02/2025 17:58

微信電腦版據報已能收紅包，惟測試版本暫仍未能發紅包

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新浪科技》報道，微信近期發布了微信
Ｗｉｎｄｏｗｓ４﹒０﹒２測試版本，目前該版本產品已經支持在電腦端收取紅包。
　
　　報道指，實測發現，目前微信Ｗｉｎｄｏｗｓ　４﹒０﹒２測試版本已經上線微信官網，用
戶只需在微信官網下載並安裝該版本後，即可收取別人發給自己的紅包。不過目前該版本仍不能
直接通過ＰＣ端給別人發送紅包。（ｓｌ）

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