微信電腦版據報已能收紅包，惟測試版本暫仍未能發紅包

《經濟通通訊社２５日專訊》據《新浪科技》報道，微信近期發布了微信
Ｗｉｎｄｏｗｓ４﹒０﹒２測試版本，目前該版本產品已經支持在電腦端收取紅包。
報道指，實測發現，目前微信Ｗｉｎｄｏｗｓ ４﹒０﹒２測試版本已經上線微信官網，用
戶只需在微信官網下載並安裝該版本後，即可收取別人發給自己的紅包。不過目前該版本仍不能
直接通過ＰＣ端給別人發送紅包。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
25/02/2025 17:58
《經濟通通訊社２５日專訊》據《新浪科技》報道，微信近期發布了微信
Ｗｉｎｄｏｗｓ４﹒０﹒２測試版本，目前該版本產品已經支持在電腦端收取紅包。
報道指，實測發現，目前微信Ｗｉｎｄｏｗｓ ４﹒０﹒２測試版本已經上線微信官網，用
戶只需在微信官網下載並安裝該版本後，即可收取別人發給自己的紅包。不過目前該版本仍不能
直接通過ＰＣ端給別人發送紅包。（ｓｌ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰25/02/2025 18:04 《券商巨無霸》海通證券：公司Ａ股股票將於３月４日終止上市
下一篇新聞︰25/02/2025 17:50 《中國要聞》中國銀聯：「銀聯會議ＡＰＰ」非旗下產品，涉及電騙
25/02/2025 18:06 《汽車新勢力》特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ明起開啟國內交付
25/02/2025 17:45 【ＡＩ】阿里巴巴據報今晚全面開源旗下文生視頻模型萬相２﹒１
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N