《大灣區》深圳：今年經濟增長目標為５﹒５％，新增就業２０萬人

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市七屆人大六次會議今日上午９時開幕，深圳市市長覃偉
中作政府工作報告。２０２５年是「十四五」規劃的收官之年，是深圳經濟特區建立４５周年。
深圳市政府工作報告提出了今年經濟社會主要預期目標：全市地區生產總值增長５﹒５％，地方
一般公共預算收入增長３﹒０％，居民收入增長和經濟增長同步，居民消費價格漲幅２％左右，
新增就業２０萬人。（ｊｑ）
【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票
25/02/2025 10:02
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