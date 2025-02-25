《大灣區》深圳：今年經濟增長目標為５﹒５％，新增就業２０萬人

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市七屆人大六次會議今日上午９時開幕，深圳市市長覃偉

中作政府工作報告。２０２５年是「十四五」規劃的收官之年，是深圳經濟特區建立４５周年。

深圳市政府工作報告提出了今年經濟社會主要預期目標：全市地區生產總值增長５﹒５％，地方

一般公共預算收入增長３﹒０％，居民收入增長和經濟增長同步，居民消費價格漲幅２％左右，

新增就業２０萬人。（ｊｑ）

