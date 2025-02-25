２０２４胡潤中國５００強發布：騰訊第二字節第三，華為重返前十

《經濟通通訊社２５日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２４胡潤中國５００強》，５００

強非國有企業按照企業價值排名，其中上市公司市值按照２０２４年１１月１５日的收盤價計算

，非上市公司估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算，上榜門檻持平於

２６５億元（人民幣．下同）。



＊阿里排第四，華為價值大漲１１００億重返前十＊



本次胡潤中國５００強企業總價值上漲６﹒６萬億元或１３％，達到５６萬億元。從價值來

看，半導體、傳媒娛樂、工業產品和消費品行業的企業總價值最高。



台積電依然穩居榜首，價值上漲３﹒２７萬億元，以６﹒９８萬億元蟬聯中國價值最高的民

營企業。



騰訊價值上漲５７００億元，以３﹒４２萬億元穩居第二。字節跳動價值上漲２３００億元

，以１﹒６３萬億元上升一位至第三。第四至第十分別是阿里巴巴、寧德時代、拼多多、美團、

中國平安保險、比亞迪、華為。前十名企業的總價值佔全榜單的３４％，高達１９萬億元，比上

一年前十名的總價值上漲了近５萬億元。



值得注意的是，華為價值大幅上漲１１００億元，以６８００億元位列第十，重返前十。胡

潤研究院表示，在過去五年中，華為因為制裁的原因，價值縮水超過５０００億元。但好在目前

已經渡過難關，正在逐漸重回王者之位。



＊上榜企業北京最多，工業產品行業為第一大行業＊



從城市分布看，北京仍然是胡潤中國５００強企業最多的城市，有６５家，其次是上海５０

家，深圳４９家，台北３７家，香港２９家，杭州２３家，前六大城市佔總數的５０％。



行業分布方面，今年，工業產品行業上榜企業數量增長最多，成為胡潤中國５００強企業的

第一大行業。醫療健康下降一位，位列第二。消費品也下降一位，現居第三。從企業總價值來看

，半導體、傳媒娛樂、工業產品和消費品行業表現突出，企業總價值最高。（ｊｑ）

