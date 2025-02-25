《汽車新勢力》特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ　Ｙ明起開啟國內交付

《經濟通通訊社２５日專訊》據《財聯社》報道，特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ將於明日

（２６日）開啟國內交付。



特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ於今年１月１０日正式上市，兩個版本後輪驅動版和長續航全輪

驅動版，起售價分別為２５﹒３５萬元人民幣和３０﹒３５萬元人民幣，２月１８日在特斯拉上

海超級工廠正式量產，首批下線車型搭載全新的冰河藍車漆。（ｊｑ）

