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25/02/2025 18:06

《汽車新勢力》特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ　Ｙ明起開啟國內交付

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《財聯社》報道，特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ　Ｙ將於明日
（２６日）開啟國內交付。
　
　　特斯拉煥新Ｍｏｄｅｌ　Ｙ於今年１月１０日正式上市，兩個版本後輪驅動版和長續航全輪
驅動版，起售價分別為２５﹒３５萬元人民幣和３０﹒３５萬元人民幣，２月１８日在特斯拉上
海超級工廠正式量產，首批下線車型搭載全新的冰河藍車漆。（ｊｑ）

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