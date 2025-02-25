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25/02/2025 10:17

《汽車新勢力》理想首款純電ＳＵＶ　ｉ８官圖信息發布

　　《經濟通通訊社２５日專訊》２月２５日，理想汽車（０２０１５）首款純電ＳＵＶ　ｉ８
官圖信息今日發布。ｉ８採用全新的外觀設計，具高級感、科技感，是理想汽車前瞻－先鋒設計
語言的延續，也是下一代純電ＳＵＶ的設計方向。
　
　　ｉ系列是理想汽車全新的純電ＳＵＶ系列，與Ｌ系列、ＭＥＧＡ並列，３個產品系列共同構
成完整的車型矩陣。（ｃｔ）

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