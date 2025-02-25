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AH股新聞

25/02/2025 09:28

《Ａ股行情》美國「限投令」震散中概股，滬綜指低開０﹒８１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普上周五（２１日）簽署「美國優先投資政策」
備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，包括半導體、ＡＩ、先進製
造業、生物科技等，「限投令」引發美股市場恐慌，美國機構持股較高的高危中概股大跌，中國
金龍指數創１０月以來最大跌幅，跌４１８點，阿里巴巴ＡＤＲ大跌一成，創２０２２年以來最
大盤中跌幅。美國打壓之際，中國政府對科技行業加大支持力度。中證監主席吳清在工信部旗下
《新型工業化》發表署名文章，稱資本市場要加大力度培育壯大科技領軍企業，要優先支持開展
關鍵核心技術攻關的科技型企業股債融資、併購重組。
　
　　滬深股市今早齊齊低開，滬綜指低開０﹒８１％，報３３４５﹒６５點，深成指低開
１﹒３４％，創業板低開１﹒７２％，盤初ＡＩ、軟件服務等走低。
　
　　吳清表示，西方少數國家對中國先進製造業打壓制裁不斷升級，妄圖遏制中國高新技術產業
，和戰略性新興產業發展，與此同時，新一輪科技革命和產業變革深入發展，以人工智能、大數
據、雲計算、量子信息等新一代信息技術和新材料、新能源、生物醫藥等為代表的現代科技突飛
猛進，引發不同學科、不同行業、不同領域技術創新加速融合。中國必須以時不我待、只爭朝夕
的意識和意志，加速推進新型工業化。他又提到，要持續完善資本市場制度，增強對新質生產力
的包容性適配性；支持上市公司通過併購重組轉型升級；促進長期資金入市、壯大耐心資本。
　
　　另外，《證券時報》引述業內人士預料，未來中國存款準備金制度的作用將轉型，法定存款
準備金率的隱形下限５％或有鬆動。中信證券首席經濟學家明明建議，由於中小銀行流動性供給
渠道相對有限，短期內可試點將中小銀行下限從５％降至３％，觀察對流動性和金融市場的影響
，再逐步推廣至全行業。
　
　　人行今日進行３１８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４８９２億元逆回
購到期，即今日淨回籠１７０７億元。（ｒｙ）

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