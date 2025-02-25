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AH股新聞

25/02/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１４％，汽車、機器人逆市漲

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股三大指數早上集體低開，其後跌幅明顯收窄，滬綜指上午
收跌０﹒１４％，報３３６８﹒２４點，深成指跌０﹒２９％，創業板指跌０﹒３２％。滬深兩
市半天成交１１３６４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量２８０１億元或２０％

　
　　盤面上，人形機器人概念股逆市走強，兆威機電（深：００３０２１）漲停，雲天勵飛
（滬：６８８３４３）近升停。宇樹科技研發的人形機器人自從在央視春晚大跳秧歌舞後人氣高
企，早前線上首發開售更迅速售罄。近期一批「機主」在社交平台、二手平台上出租同款機器人
，日租數千至過萬元不等，「租情」火爆。
　
　　另外，特斯拉今日宣布，為中國客戶分批次更新軟件，升級內容包括城市道路
Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ自動輔助駕駛等功能。之前《彭博》引述知情人士稱，特斯拉準備為中國客
戶提供類似於其在美國的全自動駕駛（ＦＳＤ）功能的輔助駕駛功能。報道稱，特斯拉將給為
ＦＳＤ支付６﹒４萬元費用的客戶部署上述功能。
　
　　汽車整車、無人駕駛概念拉升，安凱客車（深：０００８６８）、銳明技術
（深：００２９７０）、動力新科（滬：６００８４１）漲停，金龍汽車（滬：６００６８６）
升４﹒４％，海馬汽車（深：０００５７２）升３﹒２％。（ｒｙ）

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