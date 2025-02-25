《Ａ股行情》滬指收跌０﹒８％成交跌破２萬億，農業、影視股調整

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限

制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，「限投令」引發美股市場恐慌，中概科技股大

跌。滬深股市受累開市低開，盤中再傳消息指特朗普政府正在制定比拜登時期更嚴格的半導體限

制措施，並向盟友施壓，要求他們加強對中國芯片行業的限制。Ａ股市場全日震盪走低，滬綜指

收跌０﹒８％，報３３４６﹒０４點，深成指跌１﹒１７％，創業板指收低１﹒１３％。兩市全

天成交額１﹒９萬億元（人民幣．下同），中斷早前連續兩日成交二萬億，較上個交易日縮量

１８３７億元。個股跌多漲少，滬深超３５００隻個股下調。



從板塊來看，農業股跌幅居前，單日挫４﹒８％，神農種業（深：３００１８９）收跌

６﹒６％，荃銀高科（深：３０００８７）跌６﹒４％。２０２５年中央一號文件於周日（２３

日）發布，「發展農業新質生產力」在歷年中央一號文件中被首次提出。文件還提到雖然糧食連

年豐收，但仍然要未雨綢繆。要持續增強糧食等重要農產品供給保障能力，確保國家糧食安全。



影視股持續調整，《哪吒２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）跌９﹒６％，報

２４﹒４８元。《哪吒２》在香港上映３天以來，連續霸榜香港單日票房榜首。截至昨日（２４

日）中午１２時，《哪吒２》在港累計票房已超１８３﹒７萬美元。



作為中國影史首部破百億票房電影、全球動畫電影票房冠軍，截至今日下午１時許，《哪吒

２》全球票房直逼１３７億，不過，各大電影數據平台已下調了對片最終票房的預測，貓眼專業

版將其最終預測總票房調低到了１４６﹒３９億元，燈塔專業版調低至１５０億元。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９２５﹒６５ －１﹒１１

上證指數 ３３４６﹒０４ －０﹒８０ ７２７﹒５１

深證成指 １０８５４﹒５０ －１﹒１７ １１６９２﹒５０

創業板指 ２２４０﹒５９ －１﹒１３

科創５０ １１０２﹒９０ ＋０﹒２６

Ｂ股指數 ２５９﹒２２ －０﹒１６ ２﹒８７

深證Ｂ指 １２１４﹒５３ －０﹒４８ ０﹒８３

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