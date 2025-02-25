  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

25/02/2025 15:11

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒８％成交跌破２萬億，農業、影視股調整

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限
制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，「限投令」引發美股市場恐慌，中概科技股大
跌。滬深股市受累開市低開，盤中再傳消息指特朗普政府正在制定比拜登時期更嚴格的半導體限
制措施，並向盟友施壓，要求他們加強對中國芯片行業的限制。Ａ股市場全日震盪走低，滬綜指
收跌０﹒８％，報３３４６﹒０４點，深成指跌１﹒１７％，創業板指收低１﹒１３％。兩市全
天成交額１﹒９萬億元（人民幣．下同），中斷早前連續兩日成交二萬億，較上個交易日縮量
１８３７億元。個股跌多漲少，滬深超３５００隻個股下調。
　
　　從板塊來看，農業股跌幅居前，單日挫４﹒８％，神農種業（深：３００１８９）收跌
６﹒６％，荃銀高科（深：３０００８７）跌６﹒４％。２０２５年中央一號文件於周日（２３
日）發布，「發展農業新質生產力」在歷年中央一號文件中被首次提出。文件還提到雖然糧食連
年豐收，但仍然要未雨綢繆。要持續增強糧食等重要農產品供給保障能力，確保國家糧食安全。
　
　　影視股持續調整，《哪吒２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）跌９﹒６％，報
２４﹒４８元。《哪吒２》在香港上映３天以來，連續霸榜香港單日票房榜首。截至昨日（２４
日）中午１２時，《哪吒２》在港累計票房已超１８３﹒７萬美元。
　
　　作為中國影史首部破百億票房電影、全球動畫電影票房冠軍，截至今日下午１時許，《哪吒
２》全球票房直逼１３７億，不過，各大電影數據平台已下調了對片最終票房的預測，貓眼專業
版將其最終預測總票房調低到了１４６﹒３９億元，燈塔專業版調低至１５０億元。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９２５﹒６５　　－１﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４６﹒０４　　－０﹒８０　　　　７２７﹒５１　　　
　　深證成指　　１０８５４﹒５０　－１﹒１７　　　１１６９２﹒５０　　
　　創業板指　　２２４０﹒５９　　－１﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１０２﹒９０　　＋０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒２２　　－０﹒１６　　　　　２﹒８７　　　　
　　深證Ｂ指　　１２１４﹒５３　　－０﹒４８　　　　　０﹒８３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億...

24/02/2025 15:08

2025-26年度財政預算案

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處