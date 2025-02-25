《Ａ股焦點》商業航天股彈，中國加快建設千帆星座，挑戰美國星鏈

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》報道，美國富豪馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）旗

下ＳｐａｃｅＸ的星鏈（Ｓｔａｒｌｉｎｋ），在高速衛星網絡領域的主導地位正面臨愈來愈大

挑戰，包括來自中國企業垣信衛星的「千帆星座」和亞馬遜衛星網絡Ｐｒｏｊｅｃｔ

Ｋｕｉｐｅｒ的競爭。



Ａ股商業航天板塊見升勢，天成自控（滬：６０３０８５）及大業股份

（滬：６０３２７８）升停，翱捷科技（滬：６８８２２０）漲１４﹒６％，國光電氣

（滬：６８８７７６）升６﹒８％，鉑力特（滬：６８８３３３）、國博電子

（滬：６８８３７５）及福光股份（滬：６８８０１０）升幅居前。



《路透》報道指，自２０２０年以來，星鏈向低軌道發射的衛星數量超過所有競爭對手的總

和。但去年１１月上海垣信衞星科技簽署協議進入巴西，並宣布正在與３０多個國家洽談。兩個

月後，據哈薩克駐華使館稱，垣信衞星已開始在該國開展業務。



被稱為中國版星鏈系統的「千帆星座」今年計劃發射６４８顆低軌道衞星，到２０３０年部

署多達１﹒５萬顆。至於星鏈目前擁有約７０００顆衞星，並設定在２０３０年結束前運營

４﹒２萬顆衛星的目標。（ｒｙ）

