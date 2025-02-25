【ＡＩ】宇樹人形機器人「租情」火爆，日租過萬，檔期緊張

《經濟通通訊社２５日專訊》宇樹科技人形機器人自從在央視春晚大跳秧歌舞後人氣持續高

企，早前線上首發開售更迅速售罄。供不應求之下，一批「機主」嗅到商機，紛紛在社交平台、

購物平台、二手平台上打著「春晚同款人形機器人」等旗號出租機器人，日租金數千至過萬元（

人民幣．下同）不等，「租情」火爆，檔期還頗為緊張，部分已排到１０天後甚至３月中旬。



大約兩周前，宇樹兩款機器人在京東旗艦店上架不到一天即售罄，其中央視春晚同款的Ｈ１

機器人售６５萬元，其「兄弟」Ｇ１機器人僅售９﹒９萬元。一手市場買不到，想「嘗鮮」的消

費者轉求二手租賃市場，成本也更低。據內媒《每日經濟新聞》觀察，目前機器人租賃市場上出

租的主要是Ｇ１，每台每日租金介乎５０００元至１﹒５萬元；個別商家還有其他品牌的機器人

出租，但相關負責人表示還是Ｇ１的「租情」最火爆。



＊日租金包括操作員全天護航費用＊



該媒體提到，上述日租金包括了「機器人＋操作員」的費用，即機器人運輸、調試、操作員

全天協同護航等，如不需要操作員，則要支付高額按金。至於客人租用機器人的用途，有租賃商

稱，「做甚麼的都有，打廣告、拍攝，幹甚麼都有」。另一租賃商還提到檔期緊張，指他們有３

台Ｇ１機器人，但最近１０天內（２月２４日起計），即使以最高１﹒５萬元租金也租不到了，

「１０天以後可能會便宜一些，再到一個月之後，那就更便宜了。早訂早便宜，不然你到了臨時

要用的關鍵時候可能就沒有了」。



《瀟湘晨報》則訪問到近日發布「宇樹Ｇ１開箱片」並宣布「機器人全國出租」的長沙雷先

生。雷先生表示，他在去年１２月以３１﹒９萬元訂購宇樹Ｇ１人形機器人，等了兩個多月才收

到貨，「我本身是做汽車租賃的，對機器人一直很關注。當時看到一些視頻，確實很牛，全球可

能都屬於領先的。我想著以後做租賃可能也有市場，所以當時就訂了」。



＊租客冀藉機器人吸金引流，學校用作科學教育＊



雷先生又指，目前以８０００元起的價格出租Ｇ１機器人，「基本上供不應求，已經排隊到

下個月了……大家對這個機器人關注度很高，很多人覺得可以給自己吸金、引流，一些學校也想

把其用作科學教育」。不過，雷先生提到，Ｇ１機器人目前的功能相對簡單，「就像一個兩三歲

的小孩，只能伸手、握手、揮手、轉頭一些基本的動作……有一點小失望」，希望之後能夠透過

ＯＴＡ升級。



據介紹，宇樹Ｇ１人形機器人擁有超常靈活性，其小跑速度超過２ｍ╱ｓ，配備有２３－

４３個關節，最大關節扭矩可達１２０Ｎ﹒ｍ，足以支持其做出各種高難度動態動作，如動態站

起、坐下折疊、跳躍等。Ｇ１機器人經過二次開發還可以實現許多日常生活小技能，例如砸核桃

、開可樂、煎吐司、使用錘子等。它還擁有強大的學習能力，ＡＩ加速技術的加持助力Ｇ１機器

人的能力持續進化，每天都能通過模仿與學習驅動性能提升。



宇樹Ｈ１人形機器人移動速度達３﹒３ｍ╱ｓ，是全球首個可原地空翻的全尺寸電驅人形機

器人，採用了超輕量級設計，整機重量小於５０ｋｇ，但最大關節扭矩達３６０Ｎ﹒ｍ，同時兼

具力量與靈活性，可輕鬆完成握手、揮手、行走、跑步、舞蹈等各種動作。Ｈ１機器人還具有

３６０度全景深度感知能力，可全方位感知周圍環境狀況，同時在通用ＡＩ的加持下，Ｈ１機器

人面對錯綜複雜的場景也不會出現混亂，適用於工業、服務業等複雜場景，應用範圍更廣泛。

（ｓｌ）

