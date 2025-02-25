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25/02/2025 11:50

【ＡＩ】深圳：全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市七屆人大六次會議今日召開，深圳市市長覃偉中作政府
工作報告。工作報告指出，２０２５年深圳將推動產業加快向高向新向優升級，主動適應並引領
全球科技革命和產業變革，發展壯大「２０＋８」戰略性新興產業集群，戰略性新興產業增加值
保持兩位數增長。具體舉措包括全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道，深入實施「人工
智能＋」行動，加快算法理論、智算芯片、具身智能、高階智駕、端側輕量化模型等核心突破。
　
　　同時，深圳將鞏固提升電子信息、汽車、新能源等產業在全球版圖中的地位和競爭力，實施
「ＩＣＴ＋」行動、培育「第二增長曲線」。打造超智協同、異構融合、訓推一體、普惠泛在的
可持續訓力供給體系，豐富發展人工智能終端產品，加快建設國家低空經濟產業綜合示範區，爭
創城市空中交通管理試點，率先實現全球首個全市域級空天地一體化低空通感網絡全覆蓋。
　
＊打造中國軟件名城，支持開源軟件、鴻蒙原生應用發展＊
　
　　此外，２０２５年深圳將高水平打造中國軟件名城，加快國產核心軟件規模化推廣應用，支
持開源軟件、鴻蒙原生應用發展，建成深圳工業軟件園。據了解，２０２４年深圳全社會研發投
入２２３６﹒６億元人民幣，同比增長１８﹒９％，連續９年保持兩位數增長，總量躍居全國城
市第二。該年度，全球第三大移動操作系統原生鴻蒙在深圳宣布正式商用。
　
　　工作報告又指，２０２５年深圳將打造「高能級國際貿易樞紐」。具體來看，深圳將擴大優
勢產業產品出口規模，加強先進技術設備及關鍵零部件、大宗能源、優質農產品等重點商品進口
，高質量建設國家進口貿易促進創新示範區，持續開拓共建「一帶一路」國家和東盟、中東、非
洲、拉美等新興市場。積極推進多式聯運「一單制」、「一箱制」發展，港口集裝箱吞吐量
３３００萬標箱以上。電子元器件和集成電路國際交易中心交易額１０００億元人民幣，前海聯
合交易中心大豆交易超１５００萬噸。
　
＊大力發展遊戲出海、雲外包等，打造服務外包示範城市＊
　
　　深圳並將實施服務貿易高質量發展行動計劃，大力發展遊戲出海、軟件外包、平台分包、雲
外包等，支持現代工程服務業企業國際化發展，打造服務外包示範城市，服務貿易進出口額
１５００億美元以上，數字貿易進出口額６６０億美元以上。（ｓｌ）

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