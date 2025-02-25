【提振內房】廣東率先發３０７億土儲專項債，有利改善樓市供給

《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省重啟土儲專項債。廣東省財政廳近日披露，２０２５年

廣東省政府專項債券（八期－九期）計劃發行總額３０７﹒１８５９億元（人民幣．下同），募

集資金將全部用於回收１９個地級市上報的８６個土地儲備、回收閒置存量土地項目。



《證券時報》引述中指研究院政策研究總監陳文靜指出，廣東省率先發行專項債券資金用於

收購存量土地，成為全國首例。陳文靜稱，根據中指研究院監測，廣東省多地公示第一批擬使用

專項債收購存量閒置土地的時間集中在２月７日－２月１２日，從公示時間至本次債券發行披露

時間僅半個月左右，表明廣東省落實相關政策明顯加速。本次債券的招標日為２月２８日，專項

債券發行成功後，資金逐漸落位，將加速對應項目的收儲工作，也將為其他地區推進專項債收購

存量土地提供很好的參考借鑑。



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，收儲可能是２０２５年土地市場的一大看

點。目前土地庫存規模較大，許多多年前出讓的地塊由於規劃條件不適應新形勢、地價下跌、開

發商沒有開發能力等因素，庫存量加大，為地價穩定帶來影響，不利於開發商資金鏈好轉和房企

風險防範，也不利於保交付。對於樓市來說，從源頭上降低庫存，有利於促進市場止跌回穩，也

有利於引導預期，傳導至下游商品房價格和銷售的穩定；而收回的地塊不管是調整規劃再出讓，

或者用作保障性住房或公共用地，均有利於改善供給結構，還有利於緩解開發商資金鏈，更好推

動保交付、再拿地、新開工，促進行業和市場穩定。不過，最終效果取決於發行規模，收儲的規

模，以及收儲後的用途等。（ｓｌ）

