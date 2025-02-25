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AH股新聞

25/02/2025 15:03

【俄烏開戰】傅聰：中方支持美俄就烏克蘭問題達成啟動和談共識

　　《經濟通通訊社２５日專訊》聯合國安理會２４日對美國提出的關於烏克蘭問題的決議草案
進行表決，中國、美國、俄羅斯等１０個國家投贊成票，另有５票棄權，決議獲得通過。這份決
議草案與此前美國在聯大緊急特別會議上提出的決議草案一致，即呼籲迅速結束衝突並進一步敦
促俄烏之間實現持久和平。
　
　　據中國常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國代表傅聰在今次表決後發言，指中方的投票
立場體現了中方在烏克蘭問題上的一貫原則和主張。當前烏克蘭問題正迎來談判解決的關鍵時刻
，中方期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯合國及安理會為凝聚會員國和平
共識發揮建設性作用，期待安理會的行動能進一步發出推動和談的和平呼聲。
　
＊傅聰：和平窗口正在開啟＊
　
　　傅聰強調，任何衝突的終點都是談判桌。當前，談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平
窗口正在開啟。複雜問題難有簡單解決辦法。儘管各方立場不盡一致，但對話總比對抗好，和談
總比打仗好。中方支持一切致力於和平的努力，支持美、俄兩國達成的關於啟動和談的共識，期
待各當事方和利益攸關方都能適時參與到和談的進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解
決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。
　
　　傅聰並指，戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題
，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲大陸的長治久安。中方願根據當事方要求，考
慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，繼續為危機政治解決發揮建設性作用。（ｓｌ）

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