【人行操作】機構：人行堅持「冷靜」，降準降息時點料延至下半年

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行２月續縮量續做中期借貸便利（ＭＬＦ），３０００

億元人民幣的操作規模為本月到期量（５０００億元人民幣）的六成，市場對於人行出手緩解資

金饑渴的期待再次落空。分析認為，在宏觀環境依舊相對順風的情況下，人行短期政策執行上依

舊堅持「冷靜」態度。



《路透》引述一銀行理財子公司人士稱，「沒想到馬上『兩會』了還是這麼剛（強硬）。最

近權益市場真的強，所以央行覺得沒有太大風險」。他並預計，從人行的態度來看，此前預期的

一季度降準可能要落空。此外，從大行缺存款的現狀來看，未來存款準備金率突破５％的隱形下

限的可能性是存在的，藉此為大行鬆鬆綁。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，政策需要收，不能讓舊經濟過熱；ＭＬＦ ２％的

利率其實已經不差，很有吸引力。他並預計，降準和降息時點延後至下半年；不過人行此前在貨

幣政策報告中提到要完善存款準備金制度，預計３月底可能允許銀行以國債抵存款準備金，也相

當於降準。



＊東方金誠：料人行持續以買斷式逆回購替換ＭＬＦ＊



東方金誠首席宏觀分析師王青亦談到，實際上，這是２０２４年１０月以來的基本操作模式

，即通過開展大額買斷式逆回購，持續替換ＭＬＦ，淡化ＭＬＦ操作利率的政策利率色彩。往後

看，當前ＭＬＦ餘額仍然較高（２月為４０９４０億元人民幣），未來以買斷式逆回購替換

ＭＬＦ過程還會持續；綜合當前房地產市場、外部經貿環境變化，以及整體物價走勢，判斷一季

度末前後降息窗口有可能打開，屆時ＭＬＦ操作利率也將跟進下調。



中信證券明明固收研究團隊亦預計，貨幣政策將延續「適度寬鬆」的基調，降息降準空間仍

存，落地時點或將在３月的全國兩會後至二季度。（ｓｌ）

