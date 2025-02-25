【ＦＯＣＵＳ】「投資禁令」狼又來，真狠辣劍指合規及課稅

【ＦＯＣＵＳ】狼又來了？特朗普周末簽署「美國優先投資政策（ＡＦＩＰ）」總統備忘錄

，引發阿里、拼多多、京東等中概股龍頭周一（２４日）急挫。關鍵句「經濟安全就是國家安全

」盡顯立場強硬，但策略模糊又恰如侵侵風格。更值留意的，反倒是其將中國包括港澳地區定義

為「外國對手（ｆｏｒｅｉｇｎ ａｄｖｅｒｓａｒｉｅｓ）」，所引發的更多潛在壁壘。



＊「考慮」擴增八大領域限制＊



繼特朗普第一任期（２０２０年１１月），以行政命令禁止美資購買及限時出售３１間「中

國軍方關聯」公司股票，以及拜登上任４個月後（２０２１年６月），將禁令擴大至５９間涉軍

中企後，禁買、清倉、走人……狼來了的故事，又再迴盪。



今次一紙不具法律強制效力的備忘錄，最大的新意在於，將「軍民融合」明確鎖定半導體、

人工智能、量子、生物技術、高超音速、航空航天、先進製造、定向能八大領域，而關於實施「

新的或擴大的」投資限制的字眼，暫處於「考慮（ｃｏｎｓｉｄｅｒ）」階段。



據美國國會眾議院金融服務委員會證詞及榮鼎集團估算，美國投資者持有的中國證券（股票

、債券），在２０２０年達到１﹒２萬億美元頂峰，之後於２０２３年底降至７０００億美元的

５年最低。不過，中港市場去年的蓬勃升勢，或令美資持倉規模反彈至８０００至９０００億美

元。



＊更多壁壘增合規及投資成本＊



ＡＦＩＰ作勢要在中美資本市場劃清界限，「考慮」對公開交易證券、私募股權、風險資本

、退休基金等實施新限制，實際執行卻涉及外國投資委員會 （ＣＦＩＵＳ） 、財政部、國會

的繁瑣程序，乃至貝萊德、加州公務員養老金（ＣａｌＰＥＲＳ）、特斯拉、蘋果等在華利益持

份者的盤根錯節。



鑒於此，不難理解ＡＦＩＰ為何直指中國包括港澳地區為「外國對手」，並提及將確定是否

就《外國公司問責法案（ＨＦＣＡＡ）》（２０２０年底由特朗普簽署）實施了足夠財務審計標

準，以及恢復退休金計劃最高受托標準。此恐意味上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）、美

國證監會（ＳＥＣ）等為首機構，將對中國公司施加更多透明度審查，增加合規成本。



值得留意的是，倘若ＡＦＩＰ提及的暫停或終止１９８４年《美中所得稅公約》成真，理論

上將減少美國投資者在中國市場的利潤、股息所得，變相增加其投資成本，最終或導致投資者拋

售，此勢比模糊的「投資禁令」更具直接殺傷力。

