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AH股新聞

25/02/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２４日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀　　（６８８２５６）　　２０７８﹒１６
貴州茅台　（６００５１９）　　１８９２﹒１８
工業富聯　（６０１１３８）　　１３８３﹒４８
韋爾股份　（６０３５０１）　　１３６６﹒８７
藥明康德　（６０３２５９）　　１２８５﹒８３
海光信息　（６８８０４１）　　１１６４﹒９２
中國聯通　（６０００５０）　　１１５１﹒８４
中國平安　（６０１３１８）　　１０２４﹒８３
中微公司　（６８８０１２）　　　８９９﹒３１
兆易創新　（６０３９８６）　　　８８２﹒７０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２９３８﹒８８
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）２１８１﹒２７
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１７９２﹒７６
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１５４２﹒２８
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１４３８﹒０７
紫光股份　　　　　　　（０００９３８）１２５８﹒１４
浪潮信息　　　　　　　（０００９７７）１２０１﹒１８
科大訊飛　　　　　　　（００２２３０）１１９３﹒４０
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１１３５﹒９８
光環新網　　　　　　　（３００３８３）１０２６﹒７６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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