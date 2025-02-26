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AH股新聞

26/02/2025 08:44

《駐京專電》李強調研三大電信國企，要求把握主動權推進科技創新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強２５日到中國電信、中國
聯通、中國移動所屬企業調研科技創新工作。他強調，瞄準前沿新興領域加力推進科技創新，努
力搶佔制高點、把握主動權，以科技創新引領產業創新，更好培育新質生產力、推動高質量發展

　
＊中國電信要加緊原創性、引領性技術攻關＊
　
　　李強首先來到中國電信天翼雲科技有限公司，李強指出，當前圍繞新一輪科技革命和產業變
革的競爭更加激烈，必須堅定不移推進自主創新，加快重點領域研發布局，加緊原創性、引領性
技術攻關。要突出需求導向、應用牽引，推動新技術與各行業融合創新，為產業轉型升級注入新
動能。
　
＊聯通要實施好中小企業數字化賦能專項行動＊
　
　　在聯通數據智能有限公司，李強指出，要著眼促進數字經濟和實體經濟深度融合，加強新型
基礎設施建設，用好海量數據和豐富應用場景等優勢，發揮龍頭企業示範作用，實施好中小企業
數字化賦能專項行動，營造更好產業生態，以更高質量的價值創造拓展經濟發展新空間。
　
＊中國移動要抓緊推進６Ｇ技術研究和標準研制＊
　
　　在中國移動創新中心，李強了解６Ｇ技術研發應用、算力網絡調度平台建設等情況。李強說
，在加快５Ｇ規模化應用的同時，要抓緊推進６Ｇ技術研究和標準研制，鞏固和拓展領先優勢。
要積極優化算力資源布局，提高利用效能，推動廣泛接入，解決好算力供需不匹配等問題，為民
營企業、中小企業提供更好的服務和支撐。
　
＊深入推進「人工智能＋」，促進製造業數字化轉型＊
　
　李強在聽取中國電信、中國聯通、中國移動負責人發言後指出，三家企業要切實增強責任感緊
迫感，堅持創新驅動發展，大力發展新一代信息通信技術，深入推進「人工智能＋」，促進製造
業數字化轉型，賦能千行百業。深化改革激發活力，在薪酬待遇、成果轉化、科研組織方式等方
面加強探索，調動科技人員積極性創造性。帶動上下游企業特別是中小企業一塊幹，不斷提高創
新效率、降低創新成本、增強創新能力。

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