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AH股新聞

26/02/2025 10:46

【兩會在即】全國人大常委會會議對民營經濟促進法草案二次審議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國人大常委會委員長趙樂際２５日上午
主持十四屆全國人大常委會第十四次會議閉幕會。趙樂際指出，制定民營經濟促進法是黨中央確
定的重大立法任務。本次會議對民營經濟促進法草案進行了二次審議。要認真學習貫徹習近平總
書記在民營企業座談會上的重要講話精神，根據常委會組成人員和列席人提出的意見建議，進一
步修改完善法律草案，以立法方式貫徹落實黨中央關於促進民營經濟發展的重大方針和政策舉措

　
　　趙樂際指出，本次會議順利完成各項預定任務，審議並原則通過全國人大常委會工作報告稿
，通過十四屆全國人大三次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單等。對大家
提出的意見建議，要認真梳理研究，把報告稿修改好完善好，按程序提請大會審議。
　
　　趙樂際強調，開好十四屆全國人大三次會議，對於動員全國各族人民凝心聚力貫徹落實黨中
央決策部署，扎實做好２０２５年各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十
五五」良好開局打牢基礎具有重要意義。要按照黨中央部署要求，精心組織籌備十四屆全國人大
三次會議。要營造暢所欲言、求真務實的會議氛圍，集思廣益、凝聚共識，圓滿完成大會各項任
務。

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