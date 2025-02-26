《新股上市》電池供應商先導智能遞表申請香港上市

《經濟通通訊社２６日專訊》寧德時代（深：３００７５０）供應商、內地電池製造設備供

應商先導智能（深：３００４５０）向聯交所提交上市申請，中信証券（０６０３０）及摩根大

通為聯席保薦人。據外電早前報道，先導智能計劃集資最多５億美元（約３９億港元），最快今

年上市。



集資所得金額將用作於於擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措、進一步

擴大在新能源智能裝備領域的產品組合、於產品設計及製造流程、智能裝備技術優化的研發、提

升集團的數字化基礎設施及改善各業務流程（如供應鏈管理、研發、生產、質量控制、銷售及運

營）的數字化能力，以提升運營效率等。



先導智能在２０多個國家和地區實現產品銷售及方案交付，並陸續落地與特斯拉

（ＵＳ﹒ＴＳＬＡ）、大眾汽車、寶馬、梅賽德斯、豐田汽車、ＬＧ、ＳＫ Ｏｎ、三星ＳＤＩ

、松下電器、ＡＣＣ等海外龍頭汽車製造商、電池製造商的合作，同時也憑藉與寧德時代、

ＡＴＬ、中創新航、億緯鋰能、遠景能源、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、比亞迪

（０１２１１）等國內客戶的深度綁定，成為其出海布局的合作夥伴。



根據弗若斯特沙利文資料，按２０２４年訂單價值計，先導智能是全球最大的新能源智能裝

備及解決方案提供商、佔據全球市場９﹒１％的份額，較２０２３年增長３﹒３個百分點。按

２０２４年訂單價值計，先導智能於鋰電池智能裝備的全球市場份額及鋰電池智能物流裝備的全

球市場份額分別為２２﹒４％及２３﹒８％。



據初步招股文件，去年首９個月，先導智能收入９０﹒３８億元（人民幣．下同），下降

３０﹒８％；期間溢利５﹒８７億元，跌７４﹒７％。（ｋｌ）

