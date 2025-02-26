《基金觀點》富達：本輪中國升市由基本面推動，ＡＩ發展最重要

《環富通基金頻道２６日專訊》富達國際基金經理Ｇｅｏｒｇｅ

Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ表示，回顧２０２４年，中國股市回報跑贏美國以外的大部分股

市。然而，投資者的印象並非如此，因為中國股市去年震盪起伏，為波動性最高的股市之一。

２０２４年年初，中國股市經歷深度調整，隨後在上半年和９月的新政策出台後，迎來兩次短期

強勁反彈，背後原因大多由市場期望所驅動。



＊經濟數據好轉惟需更多政策支持，房地產市場逐步改善＊



２０２５年至今，中國股市表現亮眼，引發投資者考慮此輪上漲是否與以往不同，

Ｇｅｏｒｇｅ Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ偏向同意此說法。自２０２４年第四季推出小幅

財政刺激措施後，經濟數據好轉。儘管政策改善的過程漸進且不均衡，但中國內地的貨幣和財政

政策立場已明確轉變。這包括消費補貼的顯著提振作用，向政策制定者和市場表明，儘管消費者

信心疲軟，財政刺激措施對消費者的重要影響。惟需要更多支持政策以持續這勢頭，而中國內地

也表明將推出更多措施。



房地產市場是另一需考量的因素。在政策推動下，房地產市場逐步改善，過去幾個月甚至出

現曙光，意味去槓桿周期中最艱難的時期已過，潛在尾部風險也提前化解。儘管市場一直關注貿

易衝突，但目前公布的關稅均未達到令人擔憂的水平，也沒有產生嚴重干擾。特朗普２﹒０時代

的關稅影響，或將更體現在中國內地以外地區。



＊ＡＩ可推動企業盈利增長和生產力提升，甚至促進就業＊



中國１月信貸數據顯示２０２５年市場迎來好開始，信貸增長不僅超出市場預期，政策支持

力度亦持續增加。與此同時，中國ＡＩ和ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起，正動搖中國內地在科技大幅落

後美國的觀點，再次讓投資者清楚意識到中國有能力創新，且以行動證明。這有助提振市場信心

，並明顯改變中國市場投資價值的情緒。富達相信中國ＡＩ不僅能推動企業盈利增長和生產力提

升，甚至會促進就業。近期，中國內地政府與民營科技企業的會議中表明正積極推動「新質生產

力」，有望推動中國內地在科技領域開啟新篇章。



綜合上述因素，本輪上漲的驅動力與以往幾次有重要差異。其中，ＡＩ發展或許是最重要的

因素，因其帶動基本面改善，並提供新機遇。這次由基本面發揮關鍵作用，而非單純依靠市場期

望。



＊冀兩會期間公布更多財政措施，有助緩解通縮憂慮＊



然而，市場期望的作用也不應被低估。富達認為如果兩會期間能公布更多財政措施，市場信

心會繼續增強。財政赤字擴大推動政府支出增加，以及信貸脈衝回升，將有助緩解通縮憂慮，進

一步推動重新評估中國內地股市估值。



在全球貿易保護主義抬頭的環境下，中國內地不能僅依賴出口，更需要刺激內需，啟動其雙

迴圈格局的「第二引擎」。這不僅有助緩解關稅帶來的不利影響，更有助重新平衡經濟，有效應

對通縮壓力，實現更可持續的增長模式。此外，在全球貿易格局不斷變化下，中國消費市場增強

也可平衡以美國消費主導的局面。



美國經濟強勁表現和獨特優勢，主要受其科技領先地位以及強大的美國消費市場帶動，後者

佔全球總消費近三分之一。ＤｅｅｐＳｅｅｋ在人工智慧領域橫空面世，震撼全球，並凸顯中國

內地有能力在科技領域與頂尖水平競爭。如果中國內地實施刺激消費的財政和貨幣政策，可能縮

小消費缺口，並吸引正在尋找新交易夥伴的國家。從本質上來說，中國內地已握有透過財政政策

對抗內部通縮壓力、重新平衡經濟、並創造更可持續本地增長的鑰匙。（ｗａ）

