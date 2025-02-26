《神州頭條》財經報章頭版摘要：消除阻礙民營小微企融資隱形壁壘

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



鼓勵創業擔保貸款降門檻擴範圍提上限

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人社部、教育部、工信部、財政部、農業農村部、人民銀行、市場監管總局近日聯合發布的《關

於健全創業支持體系提升創業質量的意見》提出，要優化創業擔保貸款經辦流程，推廣線上申請

、審批、放款等業務模式，進一步提升貸款便利度；鼓勵銀行業金融機構開展純信用貸款、創業

扶持貸款等業務，加大對創業主體金融支持力度。



營造良好電商生態，擴大數字消費

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國電子商務工作會議２４日至２５日在北京召開。會議提出，著力營造良好電商生態、擴大數

字消費、賦能產業轉型；在商務領域數字化轉型上發力，提升數字商務三年行動質效。



惠民生促消費，多地真金白銀出實招

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，不少地方正通過啟動新一輪消費券發放、舉辦消費季活動等形式，進一步提振消費、擴大

內需。專家認為，地方政府積極推出各種促消費的舉措，將為廣大消費者帶來實實在在的優惠。





《上海證券報》



「一線問診」為企業解難，推動上市公司高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

開年以來，全國多地證監局積極落實中央經濟工作會議精神和中國證監會部署，全面啟動新一輪

常態化走訪上市公司工作。各個證監局深入企業一線，協調解決企業經營難題，助力上市公司高

質量發展。



堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局、國家發改委２５日聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會。會議強調，

要深刻認識到支持小微企業就是支持民營企業。要進一步提高站位、強化擔當，堅決消除阻礙民

營和小微企業融資的各種隱形壁壘，全力支持民營和小微企業克服困難、健康發展，真正成為推

動經濟社會高質量發展的新動能、新引擎。



助力穩增長擴內需，多地按下城市更新「加速鍵」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，江蘇、安徽、河南、上海、天津等多地按下城市更新「加速鍵」。專家表示，城市更

新不僅是新型城鎮化高質量發展的必然要求，也是現階段擴內需、穩投資、促消費的重要抓手，

２０２５年各地城市更新行動將進一步加速。





《證券時報》



堅決消除阻礙民營和小微企業融資隱形壁壘

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局、國家發展改革委２５日聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會。會議強

調，要進一步提高站位、強化擔當，堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘，全力支

持民營和小微企業克服困難、健康發展，真正成為推動經濟社會高質量發展的新動能、新引擎。



科技金融向「新」聚力，讓源頭活水流入優質硬科技

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的出現攪動著全球人工智能（ＡＩ）產業的格局，也在資本市場掀起了巨大波

瀾。作為「五篇大文章」的首位，科技金融該如何持續發力，為以ＤｅｅｐＳｅｅｋ為代表的科

技型企業和科技創新發展增強動能，無疑將成為全國兩會期間的熱議焦點。



如何破「卷」成蝶，走出過度投入與低效回報怪圈？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

零息購車、限時優惠、保險補貼??據不完全統計，２０２５年至今，已有３０多家車企啟動新

一輪降價。千千萬萬的從業者，在這場價格絞殺中艱難求生。（ｌｃ）

