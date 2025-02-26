《鍾之日記》炒ＡＩ炒合併，恒指逼二萬四

《鍾之日記》２月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港財政司司長今日發表最新一份《財政預算案》，加上ＡＩ概念續炒、中資券商受惠合併

消息集體爆發，港股高開逾二百點後一路向上，午後Ａ股突然升幅擴，港股亦繼續突破，最多升

９３９點，高見２３９７３點，再創三年新高，惟尾盤中字頭見獲利盤，帶恒指回順。恒指全日

收報２３７８７，升７５３點或３﹒３％，主板成交超過３７０１億元。



＊滬指單日升逾１％，兩市成交１﹒９４萬億＊



滬深股市今反彈，市場傅出中金公司與銀河證券合併，券商尾市強勢拉升，中金公司

（滬：６０１９９５）及中國銀河（滬：６０１８８１）雙雙漲停。滬綜指收升１﹒０２％，報

３３８０﹒２１點，深成指升０﹒９３％，創業板指漲幅１﹒２３％。兩市全天成交１﹒９４萬

億元人民幣，較上個交易日增２﹒２％。個股漲多跌少，滬深超４０００隻個股上漲。



香港財政司司長陳茂波在今日發表的年度財政預算案上提出，為進一步協助特專科技和生物

科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利

有關企業的上市申請準備工作，亦為券商帶來利好。



此外，鋼鐵股全日走強，升幅超５％；券商報告指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ一石激起千層浪，增

大了ＡＩ應用賦能千行百業的可能，普鋼龍頭有望受益。摩根資管副總經理杜猛日前表示，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的對中國科技公司的價值重估或剛開始。從這一輪ＡＩ發展開始，中國企

業將在全球科技產業鏈內扮演更重要角色，包括人工智能領域的硬件設備供應鏈、機器人產業的

供應鏈等。今日滬深機器人概念仍升，板塊指數收漲２﹒６％。



＊中金銀河傳合併，股價齊上＊



《路透》引述五位知情人士報道，內地券商中金公司（０３９０８）將與同業中國銀河

（０６８８１）合併，成為總資產規模高達１﹒４萬億元人民幣的券商巨頭。該合併計劃據報已

於幾周前獲得中央批準，可能會在未來幾周內宣布。這將是中國政府整合１﹒６萬億美元證券行

業的最新努力，以應對充滿挑戰的市場環境。



兩位消息人士稱，中金和銀河證券計劃通過換股方式進行合併。這兩家券商的控股股東均為

中國財富主權基金－－中投公司。目前尚不清楚擬議交易的財務細節，合併計劃仍需得到監管部

門和股東的批准。



消息影響下，中金公司股價狂飆，收升１９％，報１６﹒２２元；中國銀河盤中最多漲近兩

成，收升１７％，報８﹒７６元。其他券商受惠，招商證券（０６０９９）彈９﹒６％，光大證

券（０６１７８）漲８﹒１％，中信証券（０６０３０）升約７﹒１％，廣發証券

（０１７７６）揚６﹒３％，國泰君安（０２６１１）全日升６﹒２％。



報道還提及，中國當局愈發強調券商行業改革的必要性，並出台了新指令，鼓勵行業進行併

購和重組。去年９月，國泰君安宣布通過換股方式收購海通證券，兩家公司的最終控制人均為上

海市國資委。在國泰君安、海通證券合併案之前，已有六對規模較小的券商自２０２３年底開始

陸續宣布合併，其中包括平安證券與方正證券的合併。



＊迎ＡＩ「大潮」，美團等概念股節節上升＊



ＡＩ迅猛發展，香港財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》表示，政府已預留１０億

元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標

，重點在促進人工智能上遊研發、中下遊成果轉化及開拓應用場景。陳茂波表示，本港除了發展

ＡＩ作為關鍵產業外，亦將利用ＡＩ賦能其他產業升級轉型，預算案中亦調撥不少資源，支持建

設ＡＩ超算中心，以及ＡＩ研發院等，並會向不同大學撥款推進研究。他稱，創科是本港未來發

展的重要新產業，亦是新質生產力的核心，當中ＡＩ是最重要的「大潮」。



ＡＩ「大潮」之下，英偉達最新宣布，ＧＴＣ ２０２５大會的Ｃｈｉｎａ ＡＩ Ｄａｙ

－－雲與互聯網線上中文專場，將於北京時間３月１８日上午９時３０分開始直播。該專場匯聚

了國內多家雲與互聯網企業，包括字節跳動、阿里雲、百度、螞蟻、京東、美團、快手、百川智

能等，他們將分享在大語言模型（ＬＬＭ）、多模態大語言模型（ＭＬＬＭ）、數據科學和搜推

廣領域的前沿進展，展示如何採用軟硬件協同優化方法實現生產級ＡＩ的性能和效率提升。



參與是次專場的美團（０３６９０）首涉ＡＩ概念，全日勁飆９﹒８％，京東集團

（０９６１８）升８％；阿里雲宣布ＰｏｌａｒＤＢ登頂全球數據庫性能及性價比排行榜，世界

第一，阿里（０９９８８）升４﹒８％，騰訊（００７００）、百度（０９８８８）齊升３％。



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