《Ａ股焦點》光伏組件漲價，隆基綠能等多家光伏龍頭企業股價升

《經濟通通訊社２６日專訊》今早，多家光伏龍頭企業股價小升。晶科能源

（滬：６８８２２３）、天合光能（滬：６８８５９９）漲超２％；隆基綠能

（滬：６０１０１２）、通威股份（滬：６００４３８）升逾１％；晶澳科技

（深：００２４５９）微升０﹒２％。



據內媒報道，多家光伏龍頭企業上調組件價格。光伏組件主要品牌單瓦價格上漲了２至５分

錢人民幣。



隆基綠能表示，公司組件價格確實有所上漲，但具體的價格暫無法透露。通威股份回應稱，

公司組件價格預計將上漲，但具體的漲價幅度暫時不便透露。晶科能源、天合光能有關負責人回

應稱，公司已上調光伏組件價格，上調價格幅度為０﹒０１－０﹒０３元人民幣╱瓦。



晶澳科技表示，市場上分銷渠道價格略有調整。公司會密切關注市場動態和用戶需求，基於

對市場趨勢、成本、訂單情況等因素做全面考量，同時會根據市場環境的變化持續評估和動態調

整定價策略。



據悉，國家發改委及國家能源局今年發布的有關文件明確，４月３０日之後，分布式光伏並

網項目全面執行市場化規則；５月３１日之後，新能源上網電量將全部進入電力市場，新能源上

網全面進入競價時代。（ｊｑ）

