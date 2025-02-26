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AH股新聞

26/02/2025 10:46

《Ａ股焦點》光伏組件漲價，隆基綠能等多家光伏龍頭企業股價升

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今早，多家光伏龍頭企業股價小升。晶科能源
（滬：６８８２２３）、天合光能（滬：６８８５９９）漲超２％；隆基綠能
（滬：６０１０１２）、通威股份（滬：６００４３８）升逾１％；晶澳科技
（深：００２４５９）微升０﹒２％。
　
　　據內媒報道，多家光伏龍頭企業上調組件價格。光伏組件主要品牌單瓦價格上漲了２至５分
錢人民幣。
　
　　隆基綠能表示，公司組件價格確實有所上漲，但具體的價格暫無法透露。通威股份回應稱，
公司組件價格預計將上漲，但具體的漲價幅度暫時不便透露。晶科能源、天合光能有關負責人回
應稱，公司已上調光伏組件價格，上調價格幅度為０﹒０１－０﹒０３元人民幣╱瓦。
　
　　晶澳科技表示，市場上分銷渠道價格略有調整。公司會密切關注市場動態和用戶需求，基於
對市場趨勢、成本、訂單情況等因素做全面考量，同時會根據市場環境的變化持續評估和動態調
整定價策略。
　
　　據悉，國家發改委及國家能源局今年發布的有關文件明確，４月３０日之後，分布式光伏並
網項目全面執行市場化規則；５月３１日之後，新能源上網電量將全部進入電力市場，新能源上
網全面進入競價時代。（ｊｑ）

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