《提振Ａ股》瑞銀：ＡＩ推動中國股市重估，未來需更多政策護航

《經濟通通訊社２６日專訊》針對中國人工智能（ＡＩ）科技突破引發的股市反彈，瑞銀投

資銀行高級中國經濟學家張寧指出，過去兩個月中國股市走強非常明顯，系非刺激或非政策驅動

的市場好轉，也是中國資產重估的重要契機。



張寧在兩會前夕的政策前瞻分享會上表示，中國股市的好轉體現出，很多海外投資者無論是

對沖基金還是長期基金，對中國企業的創新能力、企業家精神以及中國未來經濟的增長潛力、新

經濟的釋放等進行了再評估。



張寧認為，中國資產的重估過程需要慢慢遞進，而且也需要一些宏觀政策的呵護；海外的風

險因素不急劇爆發和惡化對中國市場也比較重要。「對於科創的重視，包括對中國的ＡＩ等方面

的應用，我覺得政府現在的態度是非常明確的，也就是新質生產力發展一個重要的抓手，就是科

創和科教立國的想法，」他說。



張寧又指，中國的研發投入佔ＧＤＰ的比重會繼續上升，在幾年之前可能只有２﹒５％以內

，慢慢回升到了現在２﹒８％、２﹒９％，展望來看可能會更高。而在中美科技競爭的大環境之

下，他認為美國對中國的科技限制依然會延續，而且可能會進一步加碼，因此中國的科創投入，

還有一些技術的突破，對中國未來的長期經濟增長和自立自強的科技格局有非常重要的意義。



＊兩會定調將較為積極進取＊



對於３月即將召開的兩會，張寧表示，會議定調毫無疑問將是比較積極進取的，基本和去年

１２月份的中央經濟工作會議一致；ＧＤＰ目標預期是５％左右，是偏進取的，因為中國現在依

然面臨著一些比較明顯的壓力和不確定性，尤其是來自於外圍層面，包括中美貿易關係。



「兩會之後，如果有一些額外的下行壓力兌現出來，我們相信政策依然有額外的空間去加碼

政策支持，去對沖下行風險，」他說道。（ｒｙ）

