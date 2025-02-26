《神州金融》人行上海總部：落實適度寬鬆貨幣政策，優化信貸結構

《經濟通通訊社２６日專訊》近日，人行上海總部召開２０２５年上海貨幣信貸工作會議，

總結２０２４年上海貨幣信貸工作，部署２０２５年工作任務。會議要求，２０２５年上海貨幣

信貸工作要堅持穩中求進、以進促穩。



一是貫徹落實適度寬鬆的貨幣政策，保持信貸總量合理穩定增長。各金融機構要聚焦重點領

域，加強項目儲備，充分滿足有效信貸需求。加快推動各項政策落地見效，運用好科技創新和技

術改造再貸款、碳減排支持工具、股票回購增持再貸款等結構性貨幣政策工具。更好把握存量與

增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。



二是加強利率自律管理，暢通利率政策傳導。三是著力優化信貸結構，統籌做好金融「五篇

大文章」。各金融機構要深入貫徹落實《做好上海金融「五篇大文章」行動方案》，做好統籌安

排和資源保障，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務，著力做好金融促消費、

穩外貿、穩外資等工作。四是及時回應市場主體訴求，各金融機構要積極宣介金融支持政策以及

地方相關配套政策，千方百計幫助民營、小微、科創企業等重點群體緩解融資難題。（ｊｑ）

