【內房困局】碧桂園：堅定信心向前看，下半年保交房和保主體並重

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）２４日召開年度工作會議，集團董事會

主席楊惠妍在會上表示對公司恢復正常經營非常有信心，２０２５年，保交房仍是公司發展的第

一要務。上半年以保交房為主，近期首先是落實好節後的及時復工；下半年保交房和保主體並重

，為２０２６年進入正常經營狀態做好準備。



楊惠妍表示，今年保交房的體量仍然較大，各項相關工作要比２０２４年做得更好，當前政

策環境持續向好，我們對黨和國家充滿信心。市場方面，一線城市正在逐步恢復，部分區域也呈

現上升趨勢。從公司自身來看，我們仍然有大量的資產，有優秀的團隊、凝心聚力的文化以及家

族的持續支持，這些都為我們的未來發展奠定了堅實基礎。她並認為未來的房地產行業發展將逐

步邁向工業化競爭的新格局，更多的是要精細化發展，公司必須要努力提升成本力、產品力和服

務力，在每一個環節精益求精，打造獨特優勢，未來才有長足的發展。



＊莫斌：緊緊依靠政府，善待合作夥伴＊



集團總裁莫斌在會上表示，通過堅持不懈的努力，２０２４全年交付房屋超３８萬套，近３

年已累計交付約１７０萬套房屋。今年１月２１日公司股票已正式復牌，境外債務重組提案則已

公布關鍵條款，並與７家知名銀行組成的協調委員會達成共識，目前債務重組工作正在有序推進

中。他強調，全體員工要以高度的責任感對待客戶需求，嚴格把控質量安全。同時，緊緊依靠政

府，善待合作夥伴。對於子公司的發展，他提出要完全市場化運作，「一體兩翼」要齊頭並進。



「一體兩翼」戰略是以地產開發業務為核心，努力探索科技建造和代管代建兩項新業務。目

前，兩項新業務正在各自領域適應當下市場變化不斷進行自我完善提高，並有望在未來與開發業

務形成合力。（ｃｔ）



