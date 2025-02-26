《Ａ股行情》滬指高開０﹒１５％，李強促深入推進「人工智能＋」

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１５％，報

３３５１﹒２１點，深成指高開０﹒１５％，創業板指高開０﹒２８％。國務院總理李強昨日在

中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）、中國聯通（滬：６０００５０）、中國移動

（００９４１）（滬：６００９４１）三大電信企業調研時指出，要大力發展新一代信息通信技

術，深入推進「人工智能＋」，促進製造業數字化轉型，賦能千行百業。三大電信商早盤高開。



「當前圍繞新一輪科技革命和產業變革的競爭更加激烈，必須堅定不移推進自主創新，加快

重點領域研發布局，加緊原創性、引領性技術攻關。」李強稱。要瞄準前沿新興領域加力推進科

技創新，努力搶佔制高點、把握主動權，以科技創新引領產業創新，更好培育新質生產力、推動

高質量發展。



ＡＩ初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ又有重磅消息，傳公司正加速推出其Ｒ２人工智能模型，原

本計劃於５月推出新模型。據悉，Ｒ２將在編程能力和多語言推理方面有所提升。另外，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ昨日宣布啟動「開源周」，首個開源的代碼庫為Ｆｌａｓｈ ＭＬＡ，ＡＩ推

理速度再進化。



此外，人行今日進行５４８７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

５３８９億元逆回購到期，即今日淨投放９８億元。（ｒｙ）

