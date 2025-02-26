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AH股新聞

26/02/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５％，機器人股持續強勢

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬深三大指數高開反彈，滬指半日收升０﹒５％，報
３３６２﹒６３點，深成指揚０﹒２４％，創業板指升０﹒２６％。兩市上午成交額１１５７７
億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增加２１３億元或２％。
　
　　人形機器人概念持續強勢，板塊半日漲４﹒２％。力星股份（深：３００４２１）、五洲新
春（滬：６０３６６７）、兆威機電（深：００３０２１）等多股升停封板。宇樹科技官方微博
昨日更新一則影片，標題為「功夫ＢＯＴ：宇樹Ｇ１」，影片中Ｇ１人形機器人流暢完成了揮拳
、迴旋踢等武打動作並保持平衡。宇樹科技為影片配文表示：「算法繼續升級，任意動作任意學
」。
　
　　人形機器人發展日新月異，上海人工智能實驗室、上海交通大學等機構近期共同發布的一項
算法技術，能夠使人形機器人從各種狀態下實現快速、穩定地站立。上海人工智能實驗室青年科
學家龐江淼說，「我們應該是全球第一個完成在可泛化地形、任意地形能夠站起來的算法。」
　
　　下跌方面，電信運營板塊跌幅居前，中國電信（滬：６０１７２８）半日跌０﹒７％，中國
聯通（滬：６０００５０）跌０﹒２％，中國移動（滬：６００９４１）跌１﹒０６％。國務院
總理李強召三大電信運營商座談，促三家企業要切實增強責任感緊迫感，堅持創新驅動發展，力
爭取得更大突破；要積極搶抓機遇，大力發展新一代信息通信技術，深入推進「人工智能＋」。
三家上市公司早盤均高開，其後掉頭回落，半日收跌。（ｒｙ）

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