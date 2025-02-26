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26/02/2025 15:07

《Ａ股行情》傅中金銀河合併，券商尾市強勢，滬綜指反彈收升１％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今反彈，市場傅出中金公司與銀河證券合併，券商尾
市強勢拉升，滬綜指收升１﹒０２％，報３３８０﹒２１點，深成指升０﹒９３％，創業板指漲
幅１﹒２３％。兩市全天成交１﹒９４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增４１６億元或
２﹒２％。個股漲多跌少，滬深超４０００隻個股上漲。
　
　　板塊表現方面，券商尾段快速上衝，中金公司（滬：６０１９９５）及中國銀河
（滬：６０１８８１）雙雙漲停，另外西部證券（深：００２６７３）收高８﹒２％，信達證券
（滬：６０１０５９）彈５﹒７％。市場午後傳出中國銀河、中金公司將合併，據《路透》引述
知情人士報道，該合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布；中金和銀河證
券計劃通過換股方式進行合併，有關交易將締造一家資產規模達１﹒４萬億元的券商巨頭，超過
華泰證券（滬：６０１６８８）成中國第三大券商。
另外，香港財政司司長陳茂波在今日發表的年度財政預算案上提出，為進一步協助特專科技和生
物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便
利有關企業的上市申請準備工作，亦對券商股帶來利好。　　
　
　　此外，鋼鐵股全日走強，升幅超５％；新鋼股份（滬：６００７８２）、中南股份
（深：０００７１７）等多股漲停。券商報告指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ一石激起千層浪，增大了
ＡＩ應用賦能千行百業的可能，普鋼龍頭有望受益。同時隨著製造業轉型升級，中高端特鋼需求
有望迎來較快增長，ＤｅｅｐＳｅｅｋ風起進一步推動ＩＤＣ向ＡＩＤＣ演進，放大鋼鐵企業優
勢。
　
　　摩根資管副總經理杜猛日前表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的對中國科技公司的價值重估或剛
開始。從這一輪ＡＩ發展開始，除了某些特定領域，中國企業將在全球科技產業鏈內扮演更重要
角色，包括人工智能領域的硬件設備供應鏈、機器人產業的供應鏈等。今日滬深機器人概念仍升
，板塊指數收漲２﹒６％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９５９﹒９４　　＋０﹒８７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８０﹒２１　　＋１﹒０２　　　　７４７８﹒８７　　
　　深證成指　　１０９５５﹒６５　＋０﹒９３　　　１１９０４﹒６０　　
　　創業板指　　２２６８﹒２２　　＋１﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１２６﹒８２　　＋２﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒３５　　＋１﹒５９　　　　　２﹒２９　　　　
　　深證Ｂ指　　１２２０﹒５６　　＋０﹒５０　　　　　０﹒７６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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