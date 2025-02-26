《Ａ股行情》傅中金銀河合併，券商尾市強勢，滬綜指反彈收升１％

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今反彈，市場傅出中金公司與銀河證券合併，券商尾

市強勢拉升，滬綜指收升１﹒０２％，報３３８０﹒２１點，深成指升０﹒９３％，創業板指漲

幅１﹒２３％。兩市全天成交１﹒９４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增４１６億元或

２﹒２％。個股漲多跌少，滬深超４０００隻個股上漲。



板塊表現方面，券商尾段快速上衝，中金公司（滬：６０１９９５）及中國銀河

（滬：６０１８８１）雙雙漲停，另外西部證券（深：００２６７３）收高８﹒２％，信達證券

（滬：６０１０５９）彈５﹒７％。市場午後傳出中國銀河、中金公司將合併，據《路透》引述

知情人士報道，該合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布；中金和銀河證

券計劃通過換股方式進行合併，有關交易將締造一家資產規模達１﹒４萬億元的券商巨頭，超過

華泰證券（滬：６０１６８８）成中國第三大券商。

另外，香港財政司司長陳茂波在今日發表的年度財政預算案上提出，為進一步協助特專科技和生

物科企籌融資發展業務，特別是已在內地上市的公司，港交所正積極籌備開通「科企專線」，便

利有關企業的上市申請準備工作，亦對券商股帶來利好。



此外，鋼鐵股全日走強，升幅超５％；新鋼股份（滬：６００７８２）、中南股份

（深：０００７１７）等多股漲停。券商報告指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ一石激起千層浪，增大了

ＡＩ應用賦能千行百業的可能，普鋼龍頭有望受益。同時隨著製造業轉型升級，中高端特鋼需求

有望迎來較快增長，ＤｅｅｐＳｅｅｋ風起進一步推動ＩＤＣ向ＡＩＤＣ演進，放大鋼鐵企業優

勢。



摩根資管副總經理杜猛日前表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的對中國科技公司的價值重估或剛

開始。從這一輪ＡＩ發展開始，除了某些特定領域，中國企業將在全球科技產業鏈內扮演更重要

角色，包括人工智能領域的硬件設備供應鏈、機器人產業的供應鏈等。今日滬深機器人概念仍升

，板塊指數收漲２﹒６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９５９﹒９４ ＋０﹒８７

上證指數 ３３８０﹒２１ ＋１﹒０２ ７４７８﹒８７

深證成指 １０９５５﹒６５ ＋０﹒９３ １１９０４﹒６０

創業板指 ２２６８﹒２２ ＋１﹒２３

科創５０ １１２６﹒８２ ＋２﹒１７

Ｂ股指數 ２６３﹒３５ ＋１﹒５９ ２﹒２９

深證Ｂ指 １２２０﹒５６ ＋０﹒５０ ０﹒７６

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