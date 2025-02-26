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AH股新聞

26/02/2025 10:47

《Ａ股焦點》好想你股價彈逾３％，將強化與胖東來業務合作

　　《經濟通通訊社２６日專訊》好想你（深：００２５８２）今天在互動平台表示，公司目前
已與以胖東來為代表的高勢能、高關注、高影響力的渠道建立了業務合作，後續將繼續強化合作
的深度和廣度，樹立好品牌形象，優化品類品項，豐富紅棗和健康鎖鮮產品矩陣，推廣高品質高
價值產品，提升公司在胖東來體系的運營效率，並以胖東來為標桿，加深線下優質渠道開發。
　
　　好想你股價彈升３﹒０７％，現價報９﹒７４元人民幣。（ｒｙ）

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