【ＡＩ】中信證券：ＡＩ數據中心供不應求，產業龍頭料大為受益

《經濟通通訊社２６日專訊》內地越來越多行業接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ以提升效率，其他國

產大模型也持續發力更新迭代。中信證券研報表示，今年以來，國內ＡＩ大模型通過算法與工程

化創新加速技術躍遷，低成本的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１推理能力比肩ＯｐｅｎＡＩ ｏ１；阿

里巴巴發布千億級ＭｏＥ架構模型Ｑｗｅｎ２﹒５－Ｍａｘ；豆包依託字節跳動的生態優勢提升

模型能力；騰訊混元大模型已深度集成於微信等業務場景。ＡＩ模型進步及ＡＩ需求爆發，推動

國內雲巨頭Ｃａｐｅｘ（資本支出）全面提升。ＡＩＤＣ（人工智能數據中心）是ＡＩ算力核心

底座，當前環一線城市ＡＩＤＣ稀缺性凸顯，具備大量優質資源儲備的龍頭料將迎來需求爆發式

增長。



研報指出，國內雲巨頭ＡＩ投入大幅提高，貢獻ＡＩＤＣ百億增量市場。國內雲巨頭

Ｃａｐｅｘ決定ＡＩＤＣ需求，２０２４年以來，阿里、字節、騰訊等ＡＩ模型能力快速提升，

模型日活用戶指數級增長，從而推動Ｃａｐｅｘ大幅增長。據測算，１０００億（人民幣．下同

）雲巨頭Ｃａｐｅｘ，若大致５０％用於ＡＩ芯片採購，則對應７００ＭＷ的ＡＩＤＣ增量需求

，折合約７０億元的ＡＩＤＣ增量訂單。預計在國內ＡＩ算力軍備背景下，２０２５年國內將迎

近３００億元的增量ＡＩＤＣ需求。（ｓｌ）

