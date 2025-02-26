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AH股新聞

26/02/2025 11:57

《中國要聞》全國總工會等指導勞資雙方協商提高低薪勞動者薪酬

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《央視新聞》報道，全國總工會、人力資源社會保障部、中
國企業聯合會、全國工商聯今日聯合啟動２０２５年度集體協商「集中要約行動」，指導工會與
企業開展集體協商、簽訂集體合同，搭建企業和職工的溝通協商平台，推動構建和諧勞動關係。
按照行動部署，各級工會要把工資調整幅度、加班工資基數、勞動定額標準、工資支付辦法等作
為協商的核心議題，重點推動苦髒險累且工資水平不高的行業開展協商，提高低工資勞動者工資
水平。
　
　　具體指導包括：要通過集體協商，合理制定技能人才的起點工資、技能津貼標準，推動企業
健全薪酬激勵機制，提高技術工人薪酬待遇；要推動平台企業與新就業形態勞動者代表就平台算
法和勞動規則開展協商，推動算法向善改進。各級人社部門要加強工作規劃、聚焦實踐問題、強
化分類指導，推動提高協商實效，合力開創集體協商工作新局面；全國企聯組織要合力推動行動
取得實效，為實現企業與職工共贏發展、促進社會和諧穩定貢獻力量；工商聯要推動形成規範有
序、公正合理、互利共贏、和諧穩定的勞動關係，促進民營經濟高質量發展。（ｓｌ）

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