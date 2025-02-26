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AH股新聞

26/02/2025 14:50

【ＦＯＣＵＳ】「發債當收入」料三年轉盈，海嘯漸近急需結構改革

　　【ＦＯＣＵＳ】公務員凍薪及削減編制、２元乘車優惠設限、累削政府經常開支７％、提高
交通補貼門檻……撞正「６年５赤」公共財政風暴的財政司司長陳茂波，周四（２６日）發表
２０２５╱２６預算案
，就全城焦點的「節流」多招齊發。去年嚴重「估錯數」的財爺最新預計，２５╱２６財年財赤
料６７０億元，而中期預測「２８╱２９年度起將恢復盈餘」，意味本屆政府任期內扭赤無望。
　
＊務實節流開源，未來發債金額急升＊
　
　　從預估的４８１億，到更新估算後的「千億元」，再到改口風後的「千億以下」，２４╱
２５財年綜合赤字在計入１０７９億發債淨所得後，最新定格於８７２億元。政府最新預計綜合
帳目「在２８╱２９年度起將恢復盈餘」之際，未來５年發債規模，亦從上份預算案的「每年約
９５０億至１３５０億元」，上升至「每年約１５００億至１９５０億元」。
　
　　簡而言之，今次預算案仍以「發債當收入」式的會計財技，以及削減「看得見」的成本來強
調財政紀錄，加上數項涉及機場離境稅、定額罰款收費、規範籃球博彩等開源之舉，都可謂阻力
最小的務實之舉。
　
＊人口推算嚴峻，須分階段重建儲備＊
　
　　不過，面對未來基本工程開支增至年均１２００億元、土地財政枯竭、人口老化海嘯，最新
預算案仍迴避了更艱鉅、繁瑣的結構性改革。例如２００４年起就「研究」開徵商品及服務稅以
擴闊稅基
，至今未有進展；全面檢討政府架構、社福資質，以令公共開支佔經濟比重重回２０％以下
（２４╱２５年度為２４﹒６％），亦是只觸皮毛。
　
　　更重要的是，面對最新財政儲備６４７３億元，料到２０３０年跌至５７９１億元（約８個
月開支），政府依舊未有就未來１０年訂立分階段「減赤並減緩儲備下降」、「滅赤並實現收入
多元化」、「實現盈餘並重建儲備」路線圖，尤其是當局早已推算，到２０３１年，本港人口不
到４個就有１個超過６５歲（２８﹒２％）。
　
＊烏雲仍鑲銀邊，惟實事求是成考驗＊
　
　　財赤陷入坊間所謂的「雙殺（周期性＋結構性）」困局，但重重烏雲仍鑲有銀邊。就香港「
國際金融中心」金漆招牌而言，今年ＩＰＯ規模料按年倍增至２２０億美元的四年最高；新興的
虛擬資產業務，今年加密貨幣交易量有望突破９００億美元；香港私人財富資產管理規模亦料在
２０３０年倍增至２﹒３萬億美元。
　　
　　而「連虧９年」的迪士尼樂園，揚眉吐氣轉盈，吸客更創７７０萬人次歷史新高之際，正值
１月訪港旅客同創４７４萬人次疫情後紀錄。米奇的魔法足以證明，只要提供獨特新奇、物超所
值體驗
，香港市道亦可由「旺丁不旺財」，逆轉為迪士尼式的人均消費增長２８％的「旺丁又旺財」。
　
　　就最新預算案而言，無論是年內就改善港股「手數」提建議，還是擬為大宗商品貿易商提供
半稅優惠；無論是預留１０億成立ＡＩ研發院，還是預留３７億提速河套園區首期基建；無論是
研紅磡站南臨海地打造新地標，還是３個北都片區試點下半年招標……都大有迎頭趕上之勢。然
而，在新動能終現彩虹之前，實事求是正視千億級收支失衡，無疑是本屆政府剩餘兩年多任期的
最大考驗。

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