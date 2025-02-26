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AH股新聞

26/02/2025 17:42

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ推半夜優惠，ＡＰＩ調用價格大砍７５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ今日宣布，即日起，北京時間每日
００：３０至０８：３０的夜間空閒時段，ＤｅｅｐＳｅｅｋ開放平台推出錯峰優惠活動。在此
期間，ＡＰＩ調用價格大幅下調：ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３降至原價的５０％，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１更是低至原價的２５％。ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱，鼓勵用戶充分利用這一
時段，享受更經濟更流暢的服務體驗。
　
　　此前ＤｅｅｐＳｅｅｋ因服務器資源緊張而在２月６日起暫停ＡＰＩ服務充值，直至昨日恢
復該項服務。根據最新收費表，在北京時間每日０８：３０－００：３０的標準時段，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３模型調用價格為每百萬輸入ｔｏｋｅｎｓ　２元（人民幣．下同），每
百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ　８元；Ｄｅｅｐｓｅｅｋ－Ｒ１模型調用價格為每百萬輸入
ｔｏｋｅｎｓ　４元，每百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ　１６元。在北京時間每日００：３０至
０８：３０的優惠時段，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３、Ｄｅｅｐｓｅｅｋ－Ｒ１模型調用價格均為
每百萬輸入ｔｏｋｅｎｓ　１元、每百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ　４元。（ｓｌ）

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