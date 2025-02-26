星巴克回應中國股權獲洽購：ＣＥＯ曾稱會在華繼續探索合作關係

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述消息人士稱，ＫＫＲ、方源資本

（Ｆｏｕｎｔａｉｎｖｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ）、太盟投資集團（ＰＡＧ）等多家私募基金

有意收購星巴克中國業務的股權；同時，華潤集團、美團等中資企業亦因被視作潛在買家，曾與

星巴克接洽。



據《每日經濟新聞》報道，星巴克全球發言人拒絕證實市場傳言，同時引用星巴克全球

ＣＥＯ Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ在２０２５年第一季度財報電話會議上的發言回應此事。



Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ曾在１月底首次訪問中國，並在第一季度財報會議中發表過對中

國市場的評論。Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ在會議中表示，在中國訪問期間，他親眼見證了星巴

克強大的品牌、中國團隊以及所提供的高端顧客體驗，「我看到這個市場的活力和未來的機會。

我還看到了一些短期內可以做出的調整，來穩定和增強我們的業務，同時繼續探索戰略合作夥伴

關係，以便在中國持續取得增長」。Ｂｒｉａｎ Ｎｉｃｃｏｌ又稱，星巴克正在不斷學習，並

將適時分享更多內容，「根據我在中國市場的經歷，我還認為我們可以從中國強大的供應鏈中學

到一些經驗，將其運用到我們北美的業務中，抓住發展機遇」。（ｓｌ）

