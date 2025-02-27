《政政經經－石鏡泉》東升西降

《政政經經》在全球市場風雨飄搖下，中港市場卻一枝獨秀，果真東升西降。
＊金融街的華爾街情報圈指出：＊
港股昨（２６日）大漲３％獨領風騷，Ａ股也收復了昨天的失地－－中國市場的漲勢無疑會
加劇海外資金「害怕錯過」的心理。不過，中國投資者的心理可能會相反，可能出現老套的「獲
利了結」。
相比昨天的走勢，今天（２７日）會更加重要，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）於昨晚公布財報
，中國市場將率先給出評價，其反饋可能與美股完全相反。這份財報不僅關乎英偉達，其任何疲
軟跡象，都可能令投資者對整個ＡＩ股的信心產生巨大影響。明天很多人都面臨一輪重大抉擇。
對港股而言，阿里巴巴（０９９８８）隔夜美股走勢可能成為風向標，如果其上漲２％，港
股可能上漲１％；如果其下跌２％，港股可能下跌１％。
另外需要關注的是，市場對中美關係有點掉以輕心，所有焦點都集中在關稅和貿易上，忽略
了對科技行業實施新限制的可能性。當然，打壓僅會影響短期市場情緒，不會影響長遠發展。
在中國股市上漲、美元下跌的背景下，人民幣仍舊走出了弱勢行情，後續人民幣可能會有「
補漲」或「補跌」？
筆者認為，在東升西降大勢下，人幣趨升、中港股市走上應是２０２５年大勢。
《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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