《駐京專電》三部門：降航空口岸物流成本，加快空運跨境電商發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》海關總署、國家移民局、中國民航局近日

印發的《關於進一步促進航空口岸通關便利化若干措施的通知》提出，進一步規範和降低航空口

岸綜合物流成本，強化航空口岸收費目錄清單管理，協同規範降低航空口岸經營服務企業收費。

進一步提高航空口岸進出口貨物通關效率，加快空運跨境電商發展。



《通知》明確，海關總署、國家移民局、中國民航局將發揮牽頭協調作用，統籌發展和安全

，在加強風險防控、確保航空安全的基礎上進一步促進國際航空客貨運輸便利化，完善國家航空

簡化手續委員會機制，建立國際樞紐機場簡化手續機制，並加強政策實施效果評估，充分調動各

方面積極性。



在進一步規範和降低航空口岸綜合物流成本方面，《通知》要求，強化航空口岸收費目錄清

單管理。落實屬地管理主體責任，健全完善航空口岸收費目錄清單公示制度並動態更新，及時公

布航空公共服務收費事項，提升收費透明度。加強行業自律和航空口岸收費監管，依法查處違法

違規收費行為。



在進一步提高航空口岸進出口貨物通關效率方面，《通知》要求，加快空運跨境電商發展。

支持跨境電商企業通過空運渠道，將符合條件的境外退運、國貨入區、境外進口等多種來源商品

在綜合保稅區內理貨分揀後集拼出口。優化跨境電商監管模式，支持跨境電商轉關出口。

