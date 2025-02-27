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AH股新聞

27/02/2025 09:24

《駐京專電》三部門：降航空口岸物流成本，加快空運跨境電商發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》海關總署、國家移民局、中國民航局近日
印發的《關於進一步促進航空口岸通關便利化若干措施的通知》提出，進一步規範和降低航空口
岸綜合物流成本，強化航空口岸收費目錄清單管理，協同規範降低航空口岸經營服務企業收費。
進一步提高航空口岸進出口貨物通關效率，加快空運跨境電商發展。
　
　　《通知》明確，海關總署、國家移民局、中國民航局將發揮牽頭協調作用，統籌發展和安全
，在加強風險防控、確保航空安全的基礎上進一步促進國際航空客貨運輸便利化，完善國家航空
簡化手續委員會機制，建立國際樞紐機場簡化手續機制，並加強政策實施效果評估，充分調動各
方面積極性。
　
　　在進一步規範和降低航空口岸綜合物流成本方面，《通知》要求，強化航空口岸收費目錄清
單管理。落實屬地管理主體責任，健全完善航空口岸收費目錄清單公示制度並動態更新，及時公
布航空公共服務收費事項，提升收費透明度。加強行業自律和航空口岸收費監管，依法查處違法
違規收費行為。
　
　　在進一步提高航空口岸進出口貨物通關效率方面，《通知》要求，加快空運跨境電商發展。
支持跨境電商企業通過空運渠道，將符合條件的境外退運、國貨入區、境外進口等多種來源商品
在綜合保稅區內理貨分揀後集拼出口。優化跨境電商監管模式，支持跨境電商轉關出口。

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