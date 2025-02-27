《國企紅籌》時代電氣全年純利升２２％至３７億元人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利３７億元（人民幣．下同），按年升２２％，每股基本收益
２﹒６２元。
期內收入２４９億元，按年升１３％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
27/02/2025 17:41
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２０２４年１２月３１日止全年純利３７億元（人民幣．下同），按年升２２％，每股基本收益
２﹒６２元。
期內收入２４９億元，按年升１３％。（ｒｈ）
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