《國企紅籌》時代電氣全年純利升２２％至３７億元人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至

２０２４年１２月３１日止全年純利３７億元（人民幣．下同），按年升２２％，每股基本收益

２﹒６２元。



期內收入２４９億元，按年升１３％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

