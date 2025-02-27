春立醫療（０１８５８）全年純利跌５５％至１﹒２億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至
２０２４年１２月３１日止全年純利１﹒２５億元（人民幣．下同），按年跌５５％；每股基本
盈利０﹒３３元。
期內收入８﹒０６億元，跌３３﹒３％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
27/02/2025 18:37
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２０２４年１２月３１日止全年純利１﹒２５億元（人民幣．下同），按年跌５５％；每股基本
盈利０﹒３３元。
期內收入８﹒０６億元，跌３３﹒３％。（ｒｈ）
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